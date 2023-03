Diego Herazo: "Millonarios juega muy bacano, pero el estilo de juego de Tolima me favorece más"

Deportes Tolima y Millonarios empataron el miércoles en la noche a un gol, en un entretenido partido con el que los dos clubes en contienda se pusieron al día en el calendario de la Liga I 2023 del fútbol colombiano. Y en ese duelo jugado en el estadio Murillo Toro, uno de los jugadores de mejor actuación fue Diego Herazo, delantero del equipo 'vinotinto y oro', quien marcó un golazo de tiro libre, generando la celebración de los hinchas locales.

En la emisión de este jueves de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Herazo habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y tocó temas relacionados con su presente deportivo con el equipo de Hernán Torres y le dio un vistazo a lo que vivió cuando defendió los colores de los azules.

Referente a las oportunidades desaprovechadas por el delantero, afirmó que “se le debe dar mérito al arquero que también hace su trabajo; hay que concretar y matar a Millonarios, pero también hay que darle el merito a ‘Juanito’ (Moreno), que hace las cosas bien”.

“Cuando hacen la falta siempre en los entrenamientos decidimos en los lugares de cómo se patea, si es un poco atrás se patea por encima de la barrera, pero este era un tiro de cerca que sabíamos podía ser un remate con potencia. Había un roto y le dije a mis compañeros que me hicieran la doble barrera y fue un lindo gol”, dijo Diego Herazo, referente a su anotación de tiro libre.

Además de eso, explicó el por qué es más protagonista en el conjunto ‘pijjao’ que en el ‘embajador’. “Son dos estilos de juego muy diferentes y el del Tolima me favorece más por mi forma de juego, me siento mas cómodo; el de Millonarios me gusta, es bacano, pero me cuesta más porque el balón pasaba por otros pies y no por los míos, mientras que aquí sí me llega más”, comentó el delantero.

“Esto es más similar a cuando jugué en la Equidad y quedé goleador: más directo, mientras que en Millonarios jugaba de espalda”, expresó Herazo.

¿Para qué está el Deportes Tolima hoy?

“Tolima está para pelear grandes cosas, tenemos la Liga y la Sudamericana, competencias en las que vamos a pelear hasta donde podamos, si vamos a llegar a la final lo haremos, vamos a hacerlo, tenemos un gran equipo que día a día se acopla más y vamos llegando al ritmo que queremos”, finalizó Diego Herazo.