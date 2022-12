El delantero y goleador de La Equidad, Diego Herazo, atendió a GolCaracol.com para despejar los rumores que lo vinculan con el América de Cali para el próximo semestre y aseguró que atraviesa el mejor momento de su carrera.

“He tenido buenos momentos, pero este ha sido el mejor por todo lo que se está viviendo en Equidad, por estar en las finales (del fútbol colombiano) y haber disputado la Copa Sudamericana”.

Herazo, quien registró dos tantos en la Copa Sudamericana con los ‘aseguradores’, no podrá estar presente para enfrentar a Gremio, de Brasil, en la noche de este jueves, compromiso pactado para las 7:30 de la noche. El delantero se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

“Es algo importante, son 26 partidos y 12 goles en los dos torneos, esto es algo lindo. Hay que aprovechar el momento y en las semifinales tengo que seguir marcando, estoy a dos goles de quedar goleador de la liga y dar un golpe de autoridad como equipo y en lo personal”, sentenció el chocoano de 25 años.

En cuanto a los rumores que lo relacionaban con un posible fichaje del América de Cali, Herazo fue sincero y despejó todas las dudas. Cabe resaltar que el goleador pertenece a Independiente Medellín y juega en calidad de cedido en el club bogotano.

“Mi deseo es terminar bien con Equidad, quedar campeón con el equipo y ser goleador. Yo en el momento no he tenido contacto con nadie en América, estoy concentrado en la recta final con Equidad. No he tenido contacto con nadie y mi representante no me ha comunicado nada”.

La Equidad y Diego Herazo, que ya no tienen posibilidades de avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, se concentrarán luego de finalizar su capitulo internacional, en la semifinal de la liga colombiana, en la que espera la clasificación de Tolima o Deportivo Cali.