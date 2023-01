Diego Martínez, arquero de Pasto: "Hay ansiedad, carreteras y aeropuertos en Perú están cerrados'

Los reportes de la prensa internacional han visibilizado el estallido social, con violentas protestas y enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que se vive en la actualidad en Perú. Y en medio de tal situación, se encuentran 31 personas de la delegación del Deportivo Pasto , que se desplazaron la semana pasada al vecino país para enfrentar a Melgar y Binacional, en partidos de pretemporada. Aunque el segundo de esos juegos fue el miércoles 18 de enero, en el seno de la delegación pastusa hoy todo es incertidumbre, ya que ante el cierre de carreteras y aeropuertos, no se sabe a ciencia cierta el día del regreso a la capital de Nariño.

En un hotel en la ciudad de Arequipa, Gol Caracol contactó a Diego Martínez, arquero del equipo pastuso, quien aseguró que en cercanías a donde se encuentran hospedados no se han dado brotes de violencia, pero que más allá de eso ven dificultades para poder encontrar las vías de retorno a nuestro país.

A continuación las declaraciones de Diego Martínez, arquero del Deportivo Pasto:

¿Cómo y dónde se encuentran, están bien?

"Nos encontramos en Arequipa y estamos bien. Estamos en un hotel, por esta zona no hay mayor problema. Lo único es que el Aeropuerto de esta zona esta cerrado y no nos han avisado cuándo lo pueden volver a abrir. Nosotros teníamos nuestro vuelo hace dos días, pero no hemos podido salir de acá porque la gente está concentrada cerca del aeropuerto".

¿Existe preocupación, más allá de que estén sanos y salvos?

"La preocupación no está en que nos pueda pasar algo, sino en las demoras que pueda haber para llegar a Colombia, porque nosotros teníamos que irnos el jueves y ahora nos dicen que tendremos que devolvernos el lunes . Tenemos que planificar nuestro partido que se nos viene en el comienzo de la Liga".

¿Cerca al hotel se han dado protestas, líos entre manifestantes y policía?

"En la zona donde estamos en Arequipa estamos muy tranquilos, las concentraciones de la gente está en las cercanías del aeropuerto. Eso es lo que hemos visto en la noticias, porque nosotros solo salimos a del hotel para entrenar. Esperamos una pronta solución porque llevamos mucho tiempo acá y queremos volver".

¿Cómo han tomado en el grupo de jugadores la situación que pasan?

"Nosotros lo hemos tomado con calma. Estamos tranquilos porque las manifestaciones no se han sentido. Pero también hemos sentido ansiedad porque no vemos una solución cercana. La gente sigue concentrada en los aeropuertos y no hay otras alternativas. La ciudad con aeropuerto más cercana está a ocho horas y las carreteras también están cerradas. La única solución es salir por el aeropuerto de Arequipa. No nos podemos desesperar, pero esperamos que el Gobierno o la Dimayor nos puedan ayudar y que la próxima semana estemos en Colombia".

¿Han podido salir a entrenar?

"Nosotros jugamos el segundo partido amistoso contra Binacional el miércoles y después de que nos dieron la noticia, hemos estado entrenando todos los días en las mañanas".

¿Qué pasa en Perú?

Desde el mes de diciembre, Perú se encuentra en una crisis institucional y política que ha provocado manifestaciones en varias de las ciudades más importantes del país y en los últimos días estas han sido cada vez más evidentes y graves. En la actualidad, los protestantes han pedido la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la realización de una asamblea constituyente, el cierre del Congreso y la convocatoria urgente de las elecciones generales.