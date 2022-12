Diego Martínez: “Omar es el máximo ídolo y me habló de lo que significa Santa Fe”

El guardameta quindiano, quien llegará a reforzar el arco ‘cardenal’, habló en exclusiva con GolCaracol.com de la importancia para su carrera estar en el ‘primer campeón’.

Diego Martínez se convirtió este viernes en nuevo arquero de Independiente Santa Fe por los próximos dos años. El portero llegó al cuadro capitalino proveniente de Patriotas.

El guardameta, de 29 años, quien disputó 38 partidos en 2018 con el cuadro boyacense, aseguró que cuidar el arco ‘cardenal’ es el paso más importante de su carrera.

Del mismo modo, el portero de La Tebaida se refirió a Omar Pérez, con quien compartió vestuario el último año, y con quien se reencontrará en 2019 en el equipo capitalino.

El ex Deportivo Pasto, Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo iniciará trabajos el 4 de enero, día en que empiece la pretemporada del ‘león’.

Diego Martínez manifestó en exclusiva para GolCaracol.com su felicidad por llegar a Indpendiente Santa Fe, donde espera convertirse en un referente.

¿Qué significa para usted llegar a Santa Fe?

“Llegar a Santa Fe es el paso más importante que he dado en mi carrera deportiva porque es una institución muy grande. Trabajé durante mucho tiempo para poder llegar acá. Ahora tengo que demostrar mi categoría para poder llegar al arco.

Para los hinchas ‘cardenales’ que no lo conocen, ¿quién es Diego Martínez y qué puede aportar a Santa Fe?

“Diego Martínez es un arquero ágil y que juega muy bien con los pies. Soy un arquero muy seguro y brindo confianza desde atrás. Los hinchas de Santa Fe van a tener en mi un gran profesional”.

Usted tenía ofertas de otros equipos, ¿qué lo motivó a escoger Santa Fe?

“Yo tenía propuestas de cuatro equipos, pero escogí Santa Fe por su hinchada y por lo que respeta el club para el fútbol colombiano. Estar en la capital y jugar en El Campín, uno de los templos de nuestro país, es un reto importante para mi”.

En qué modalidad contractual llega usted a Santa Fe?

“Llegó como jugador libre y firmé contrato por dos años”.

¿Cuales son sus metas en Santa Fe?

“Como cualquier jugador, espero conseguir el reconocimiento de la hinchada, aportar mi experiencia y lo que he logrado hasta el momento. Espero hacerme con la titular y consolidarme en esa posición, para así poder pelear el título”.

¿Ha podido hablar con alguien del cuerpo técnico?

“No aún no he hablado con nadie del cuerpo técnico, solo pude hablar con el entrenador de arqueros”.

¿Y con Omar Pérez, con quien compartió vestuario en Patriotas?

“Con Omar hicimos muy buena amistad en Patriotas. Me dio consejos sobre lo que significa llegar a Santa Fe. Él es el máximo ídolo de la historia de Santa Fe y uno siempre tiene que estar al lado de los grandes. Me ha dado consejos y me dijo que me esperaba en Bogotá para empezar pretemporada”.

¿Qué sabe de Geovanni Banguera, el guardameta con el que llegará a competir por un puesto en la titular?

“A Banguera lo conozco desde hace mucho tiempo, lo enfrenté varias veces. Me parece un gran arquero, es un jugador con mucha proyección. Va a ser una disputa pareja, somos colegas y seguramente seremos amigos y respetaremos el trabajo de cada uno”.

“Ojalá los dos hagamos una gran dupla para cuidar de gran manera el arco de Santa Fe como lo ha hecho Leandro Castellanos, Robinson ‘Rufai’ Zapata, Camilo Vargas y Agustín Julio”.

¿Qué mensaje le daría a los hinchas de Santa Fe?

La hinchada de Santa Fe es una de las más grandes de nuestro país, qué está acostumbrada a ser campeón, espero que en 2019 podamos conseguir otro título. A ellos les puedo decir qué voy a llegar a trabajar, a darlo todo de mí y con muchas ganas de triunfar. Ojalá podamos sacar a Santa Fe campeón”.

