Diego Martínez y el colapso pulmonar y susto cardíaco que superó hasta ser figura de Deportivo Pasto

Muchas veces, juzgar y señalar puede parecer el camino más fácil, pero no el correcto. Antes de emitir un comentario o de lanzar una opinion, siempre será necesario saber qué hay detrás, lo que en realidad sucedió y, en la mayoría de los casos, conocer al ser humano. Y es que pocas veces sabemos por lo que está pasando, o sino que lo diga Diego Martínez.

En la actualidad, podría decirse que todo es 'color de rosa'. Titular, figura y referente de un Deportivo Pasto que realiza un buen primer semestre en la Liga del fútbol colombiano, ubicándose en la sexta posición con 21 puntos, pero para llegar a ese punto, el arquero nacido en La Tebaida, Quindío, de 33 años, tuvo que superar varias situaciones no tan agradables.

Esta historia empezó en 2006, cuando el conjunto 'volcánico' le 'abrió las puertas'. Desde ese momento, se dio inicio a una carrera que, como cualquier persona, se esperaba que estuviera llena de éxitos. Y si bien los hubo y tuvo la oportunidad de celebrar, tampoco se pueden dejar de lado o desconocer los momentos complejo que se presentaron en el día a día.

Al final, estas caídas son las que más enseñan. Eso sí, cuando acontecen, uno suele preguntarse "¿Por qué pasa?". Diego Martínez vistió las camisetas del Real Cartagena, Jaguares, Cúcuta Deportivo, Patriotas Independiente Santa Fe, Deportes Quindío y la del Deportivo Pasto en dos ocasiones. Escribirlo puede parecer sencillo, pero lo que ocurrió no tanto.

La dificultad más grande la padeció, justo en el mejor momento de su carrera. Luego de brillar en Patriotas, los 'leones' se la jugaron por él. Primera chance en un club histórico y estaba decidido a darlo todo. No obstante, pasó lo inesperado. En la pretemporada llegaron las lesiones y cuando, finalmente, logró debutar en Liga, un neumotórax dañó los planes.

"Lo que pasó fue muy grave porque la cirujana me dijo que hubiera jugado cinco minutos más, hubiera podido sufrir un infarto", es tan solo una parte de su relato en entrevista con Gol Caracol para la sección las 'figuras del fútbol colombiano'. Las críticas aparecieron, pero como bien dice: "ni siquiera sabían que pasó todo esto y no fue por un tema deportivo".

Diego Martínez (segundo de izquierda a derecha, en la parte de arriba), guardameta del Deportivo Pasto Archivo de Colprensa

No suficiente con ello, a su regreso al conjunto del Galeras, al que considera como 'su hogar en el fútbol', sufrió un dolor en el pecho y, en pleno partido, cayó al suelo. Las alarmas se encendieron y fue un susto enorme. Por fortuna, luego de los exámenes rigurosos y respectivos, se conoció que no había sido nada delicado, pero sí de cuidado y seguimiento.

Lejos de bajar los brazos, Diego Martínez hizo todo lo contrario. Siguió dando la pelea, buscó la solución, continuó con su proyecto y, ahora, goza de un presente maravilloso. Está tranquilo, amado por los miles de aficionados del Pasto, formó su familia, sueña en grande, con aspiraciones de Selección Colombia y jugar en el exterior, y como un ejemplo para jóvenes.

¿Cuál ha sido la clave del buen semestre de Deportivo Pasto?

"Fue importante mantener la base del año pasado, con la que se clasificó a cuadrangulares y peleó por un cupo a la final. Hay hombres que siguen de la zona defensiva, de la parte de la mitad del cambio y también del frente de ataque, lo que es importante. Además, quienes llegaron también nos han aportado, llenando esos vacíos y acoplándose a nuestra idea".

¿Cómo han guiado a esas nuevas caras?

"Con Carlos Hidalgo, Gilberto 'Alcatraz' García, Camilo Ayala, Jerson Malagón y otros que llevan tiempo en el club, se trata de formar una familia, un equipo íntegro, de buenas personas primero y grandes futbolistas después. Lo que se quiere es mantener un grupo sano y unido porque al tener eso, se rinde bien en la parte deportiva, tratando siempre de aportar".

¿Qué impacto tiene esa filosofía en la interna?

"Uno muy grande porque al estar juntos se tiene claro que vamos para adelante, a seguir, intentar, pelear y clasificar a los ocho. Vamos bien en la tabla de posiciones y eso se debe mucho a lo que se hace entre nosotros. Cuando hay paz, es más fácil que lleguen los resultados deportivos y, por eso, intentamos hacer un camerino ameno, que le ponga el alma".

¿Encontró en el cuadro 'volcánico' su 'lugar en el mundo'?

"(Risas) Este es el equipo donde me formé; por allá en 2006, me trajeron muy niño. Tuve mi debut y viví cinco o seis años en Pasto, en mi juventud, que fue casi desde los 16 hasta los 22 años. Ahí, empecé mi carrera en el fútbol. Pasé por cosas buenas y malas, ascendimos, descendimos, luchamos, crecimos, aprendí, en fin. Fue una etapa inicial linda y luego volví".

¿Cómo ha sido ese regreso?

"Pasé por muchos equipos y, por fortuna, pude volver en otra etapa de mi vida y carrera, de madurez y más consolidado. Si hay un cuarto año acá, en esta una nueva faceta, serían casi 10 años de vivir en esta ciudad. En ese orden, sí puede ser un lugar donde me siento muy bien. Renové dos años más, así que no planeo salir, salvo una súper oferta. Estoy feliz acá".

¿Qué recuerdos tiene de esos inicios como profesional?

"Tuve la fortunada de que, cuando apenas llegué al Pasto, el equipo salió campeón, en 2006. Ahí, empezaron a llevarme al banco porque, en ese tiempo, existía la norma de los juveniles Sub-17 y Sub-20, así que tuve la fortuna de ganar un título de entrada. No jugué, pero siempre estuve ahí, entre los convocados y como una alternativa para el director técnico".

¿Cuál es esa huella que quiere dejar?

"Mi sueño es volver a ser campeón con el equipo, pero, esta vez, jugando, siendo importante y aportando en mi posición. Desde que estoy acá, hemos clasificados a cuadrangulares, a Copa Sudamericana, peleado finales, en fin. Hemos estado cerca de hacerlo y, desde el arco, espero responder con mi trabajo para que el club luche por todo y siga creciendo".

Como bien ha dicho, ya han pasado varios años, ¿Qué le diría el Diego Martínez de ahora al del pasado?

"De aquel Diego no ha cambiado mucho (risas). Siempre fue un buen jugador, pero, en especial, una excelente persona. Vivir no del fútbol, sino para el fútbol, es lo que me ha mantenido durante estos años, desde que debuté a los 17 y, ahora, con 33, ya han pasado unos cuantos. Eso sí, tengo la tranquilidad de que, donde he estado, lo he dado todo siempre".

Diego Martínez, arquero del Deportivo Pasto, en la Liga I-2023 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Ha resaltado mucho la parte humana, ¿Qué cree que dirían otras personas sobre usted?

"Creo que todo el mundo puede hablar muy bien de mí, no he tenido ningún inconveniente en los equipos donde jugué y, en general, en cada espacio de mi vida. De pronto, yo sí me diría que de pronto me faltó un poco más siendo joven, quizá buscar un premio de Selección Colombia, pero no se pudo dar. Igual, en varios ámbitos, estoy tranquilo por mi carrera".

¿Ese sueño de la 'tricolor' sigue latente?

"Desde que uno esté vigente, ese sueño siempre está cerca y hay que demostrarlo partido tras partido, con clasificaciones y peleando finales. Además, hacer buenas actuaciones. Ojalá, algún día, pueda ir al menos a un microciclo; para eso lo doy todo. Jamás bajaré los brazos ni teniendo 16 años ni a los 40 tampoco. Espero y trabjo para que se de esa convocatoria".

¿Cuál ha sido ese rol de su familia en este camino?

"Hace poco empecé a fomar familia, con mi esposa, hace tres años. Recién llegamos a Pasto, tomamos esa decisión. Hasta los 29 años, viví solo y, de hecho, no tengo hijos. Mi esposa es feliz en esta ciudad, trabaja, estudia, tiene sus ocupaciones. Estamos felices, la gente y la hinchada nos recibió bien. Si no sale una súper oferta, seguiré en Pasto hasta donde pueda".

¿Cuál sería una "súper oferta?

"Uno siempre quiere ir al exterior o mejorar las condiciones, llegando a un equipo grande. No les puedo decir quién, pero hubo muchos acercamientos con un club importante, pero no se dio al final por detalles. Cambiar el Pasto por un club que pelee torneos internacionales, que esté en Copa Libertadores, como Nacional, América, Junior, Millonarios, puede ser".

Es otra de las metas a conseguir con el trabajo fuerte...

"No es un secreto que cualquier jugador le gustaría eso. Ahorita, me siento bien en Pasto, mi familia está feliz y tranquila, yo estoy enfocado y eso muchas veces no lo cambio para nada, así que espero seguir bien en esta institución y si se da la chance de ir a otro lado, bueno, se mirará en su debido momento. Opciones hay, pero estoy tranquilo en este club".

Habló de la hinchada, ¿Qué le dicen?

"Una buena relación con la hinchada siempre será importante para el jugador; uno sale, está en la calle y, de inmediato, te reconocen y piden un autógrafo o foto, es lindo. Además, te agradecen por el buen trabajo y eso te hace sentir tranquilo, con confianza e importante. Estar feliz, te permite trabajar de la mejor forma. Eso es lo que siempre he sentido en Pasto".

En 2022, encendió las alarmas, al tomarse el pecho y caer al suelo, ¿Cómo siguió de ese tema?

"Me hice los exámenes correspondientes de corazón para descartar cualquier lesión o enfermedad. Por fortuna, todo salió bien. El médico siemplemente me dijo que se pudo deber a un nivel de ansiedad o estrés muy alto en ese momento. Solo fue el dolor en el pecho, pero nada grave por fortuna. Obviamente, de cuidado y hay que seguir estando atento a ello".

¿Esa fue la situación más complicada que ha vivido en su carrera?

"No creo. Con Santa Fe me pasó algo, en un partido frente a Deportivo Cali, en El Campín, sobre el minuto 85, me pegaron un codazo en la costilla y tuve un trauma que se llama neumotórax y eso me sacó de las canchas por cuatro meses. Mucha gente no sabe lo que pasé en Santa Fe y no me puedo quejar, pero tuve dos lesiones delicadas y que me hicieron sufrir".

Diego Martínez, arquero de Santa Fe - @SantaFe

¿Qué más pasó en ese momento?

"Sufrí un desgarro iniciando pretemporada y me perdí siete fechas, luego me recuperé, volví y pasó lo del juego del Cali, lo del choque, fui a la clínica, duré 15 días hospitalizado y estuve cuatro meses más lesionado. En pocas palabras, en Santa Fe me la pasé más por fuera de las canchas que compitiendo (risas). Eso no ayudó mucho en mi carrera en el momento".

¿Cuáles fueron sus pensamientos?

"Lo que pasó fue muy grave porque la cirujana me dijo que hubiera jugado cinco minutos más, hubiera podido sufrir un infarto. Eso ha sido lo más delicado y fuerte que he vivido, pero son situaciones de las que uno aprende. Muchas personas me preguntan que por qué no me consolidé en Santa Fe, sin saber que pasó todo esto y no fue por un tema deportivo".

Si no pasa nada eso, ¿Cree que la historia hubiera tenido un final feliz?

"En el momento que llegué a Santa Fe, la situación era compleja porque Robinson Zapata y Leandro Castellanos estaban lesionados, llegué junto con Geovanni Banguera como los mejores arqueros, en cuanto a números, del 2019. Él venía de Huila y yo de Patriotas; había firmado un contrato por dos años y terminó pasando lo de las lesiones, pero venía bien".

Y regresa a Pasto...

"(Risas) Sí, es donde me siento bien. Luego de lo sucedido, arreglé para venirme a Depotivo Pasto y no seguir en Santa Fe porque era un lugar en el que no me sentía tranquilo por lo que había pasado y fue duro para mí porque iba con la ilusión de grandes cosas. Pero bueno, arreglé todo y volví a Pasto que siempre ha sido un lugar donde me han querido".