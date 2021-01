“Diego Novoa fue a América de Cali por una decisión de familia y va a dejar huella”

A continuación las palabras de Daniela Sanchez, esposa de Novoa:

“Diego , espero que estés siendo demasiado feliz, yo creo que América es un regalo que Dios nos dio, es una gran oportunidad, luego de estos años de trabajo y dedicación. Tienes todas las condiciones para jugar en cualquier equipo ya sea nacional o internacional, para nosotros como familia es muy lindo que ahora estés en un nuevo equipo”.

“Yo se que estabas encantado con que se diera la oportunidad en América y ahora que se dio, sé que estás muy feliz de pertenecer a la familia de los 'diablos rojos'”.

“Definitivamente era la oportunidad al equipo correcto. Es un club gigante donde se te pueden dar grandes cosas, donde puedes aportar todo lo que sabes”.

“Luciana y yo te extrañamos inmensamente, pero tenemos que apoyarte por lo grande de este proyecto, eso sí, no podemos hacerte sentir que estamos tristes. De todos los años que llevamos juntos no nos habíamos separado tanto tiempo; pero hay que hacer sacrificios, el vacío es grande, pero este vale la pena”.

“El recibimiento que ha tenido nos tiene sorprendidos a todos, porque comentarios malos no hemos visto, hasta el momento, y Dios quiera que no pase; pero todo el mundo le da la bienvenida y yo creo que es porque se dan cuenta del talento y las condiciones que tienes. Si en La Equidad vibraba no me imagino con este equipo tan grande. Yo sé que vas a dejar huella”.

“Yo solo te digo que no hay obstáculo grande, ni pequeño. Que siempre te levantes con la misma energía para cumplirlo todo. Ir a América fue una decisión de familia, en la que dijimos que necesitábamos un cambio, que queríamos vivir nuevos retos y nuevas cosas, y creo que por eso se dio. Había muchas ofertas, pero esta la aceptamos con mucho amor.

"Además, a los dos nos encanta Cali, de hecho, siempre viajábamos a la Feria de Cali porque nos encanta la salsa; el clima es delicioso, ¡estamos bendecidos por todos lados!”.