Diego Umaña y las similitudes que encuentra entre el “Liverpool actual y el América 2008”

El entrenador que fue campeón con el cuadro ‘escarlata’, ahora ve ‘los toros desde la barrera’, sin embargo, recordó su paso victorioso por el rojo vallecaucano.

Diego Umaña se coronó campeón del fútbol colombiano en 2008-II, su equipo tenía figuras como Pablo Armero, Paulo César Arango, Adrián Ramos, entre otros. La velocidad predominaba en los ‘diablos rojos’ y por eso las similitudes que ve con el Liverpool, de Jürgen Kloop.

Ahora, el técnico, de 68 años, analiza y ve fútbol formativo. Así aporta sus conceptos y conocimientos en el canal regional ‘Telepacifico’, e hizo memoria de su ‘mechita’ modelo 2008.

“Ver al Liverpool me pone los brazos arrozudos, por eso mandé a grabar esos partidos, para juntarlos con unos del América 2008, porque más o menos tenía un ritmo así, un fútbol así. Fue un América con un estilo de juego definido, porque a todo el mundo en Colombia le gustaba y le encantaba, como jugaba el equipo, me lo han manifestado, no me lo estoy inventando”, fueron las palabras de Umaña Peñaranda.

Ya ha pasado más de una década desde ese equipo en el que preponderaba lo físico, ante ello dijo: "me hablan mucho de eso y me emociona. Pienso que esa pequeña historia, que es grande en la memoria colectiva de la gente, es muy valiosa en el fútbol y es lo que te da esa pasión, ese vibrar para seguir en esto”.

Los cuadrangulares de la Liga Águila empezarán para América, este domingo, contra Millonarios , ante un posible resultado señaló: “eso lo aprendí hace mucho rato, vea el 4-0 del Liverpool contra Barcelona; entonces, se pone uno a dar resultados o pronósticos y se arriesga es para quedar mal, es mejor no dar marcadores”.

