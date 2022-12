Diego Valdés: "Hay rumores de América, Santa Fe y Cali; pero todo lo maneja Pimentel"

El delantero del Boyacá Chicó marcó 16 goles en la Liga Águila 2018 y por eso hay clubes interesados en sus servicios para la próxima temporada. No se descarta además que se marche al exterior.

Diego Valdés es uno de los futbolistas que despertó interés de varios clubes nacionales e incluso del exterior después de un buen año con Boyacá Chicó, pese al descenso a la Primera B del fútbol colombiano.

Mientras que termina sus labores con Boyacá Chicó en la ciudad de Tunja, el antioqueño habló con GolCaracol.com sobre su futuro.

¿En dónde va a jugar en 2019, lo tiene claro?

"No se sabe aún. En el momento son solo rumores, yo estoy alejado del tema. Todo lo viene manejando Eduardo Pimentel".

Suena para varios equipos importantes...

"Eso dicen, pero no hay nada concreto. Me han contado que en prensa se dice que me quieren América, Cali y Santa Fe".

¿Y en el exterior hay alguna posibilidad?

"Sí, se había hablado algo de Qatar".

¿Usted qué quiere, a dónde apunta?

"En lo personal quiero jugar en un equipo grande, pelear cosas importantes y esperemos qué puede concretarse".

¿Por qué no tiene conocimiento de su futuro?

"La verdad quiero estar alejado, no llenarme de ansiedad, todo lo tiene en sus manos Eduardo Pimentel. Con él hablamos de que ojalá se pueda concretar algo antes de los días finales de diciembre".