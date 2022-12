Diego Valdés: “Yo ya estaba retirado, pero Dios no me dejó desfallecer”

El atacante de Independiente Santa Fe recordó este lunes los momentos más difíciles que tuvo que vivir durante su carrera como futbolista.

Diego Valdés, goleador de Santa Fe en la liga colombiana, con 5 tantos, dijo este lunes que estuvo a punto de retirarse del fútbol tras vivir una etapa complicada en su carrera.

“Yo ya estaba retirado, mi papá me apoyaba pero me decía “estudie, mijo, que ya se acabó”. Mi señora también me decía “ponete a trabajar, hacé algo”. Pero Dios es muy bonito y no me dejó desfallecer”, aseguró Valdés en el Instragam live que realizó el cuadro ‘cardenal’.

El atacante antioqueño surgió en Independiente Medellín, allí hizo todas las inferiores y debutó como profesional en 2009, pero tras dejar el ‘poderoso’ en 2012 anduvo por Argentina y Venezuela.

“Me fui engañado a Argentina, se hizo muy difícil, pero aprendí mucho y me quedaron muchas cosas. Antes era más extrovertido, estaba joven y lo que viví, me hizo cambiar de mentalidad”, manifestó.

Y agregó: “En Venezuela fue otro ‘guerrazo’. Salgo de Leones por un malentendido con el dueño, no tenía nada más y me salió Metropolitanos. Vivía en un hotel y a veces no tenía para comer. Fue bravo, difícil y me tocó devolverme por la situación tan complicada”.

De otra parte, se refirió a este tiempo de cuarentena, en el que le ha tocado permanecer en casa y hacer los ejercicios que le envía el club para mantenerse en forma.

“Es difícil, el día a día cambia, se hace complicado para todos estar todo el día en la casa. Me estaba recuperando de una molestia, entonces hago más que todo trabajos de fortalecimiento y fuerza, pero sin excederse”, indicó.

Sobre otras actividades que hace en su casa, el atacante reveló que “cocino mucho, a veces hago el desayuno, leo y medito también. Me gustan los juegos de mesa, stop, hay cositas que uno va cambiando y depende de cómo uno se levanta”.

Por último, se refirió a su adaptación a Independiente Santa Fe, equipo al que llegó este año procedente del Deportes Tolima.

“Desde que llegué me han dado un cariño enorme. Con el corazón les doy las gracias, para mí es un gran orgullo ser parte de este gran equipo”, aseveró.

“Ha sido un comienzo espectacular, con cinco goles y agradecido con todos por el recibimiento y darme un espacio en este grupo tan humilde”, concluyó.

