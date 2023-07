Dimayor anunció la reprogramación de varios partidos, entre Liga y Copa, por temas de fuerza pública

A través de un comunicado oficial que se compartió a través de su página web, la Dimayor anunció a la opinión pública la reprogramación de cuatro encuentros en el fútbol profesional colombiano para la jornada de este fin de semana, de los cuales destaca América, Cali, Nacional y Santa Fe. ¿La razón? Falta de acompañamiento y apoyo del Ministerio de Defensa y Nacional y Policía Nacional para realizar el debido acompañamiento en los eventos deportivos, asegurando el correcto desarrollo y seguridad de estos.

Por motivos ajenos a la máxima organización del fútbol profesional colombiano, el calendario de esta jornada, tanto en Liga como el Torneo, se verá alterado y modificado, luego de conocerse que los entes encargados de bridar la seguridad y cuidado del espectáculo no hayan dado luz verde para hacer presencia en estos partidos, que, en esas condiciones, no se podrán desarrollar de manera correcta.

“En el marco de la cooperación armónica que la caracteriza con las autoridades del orden nacional y local, hace un llamado al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional para continuar acompañando los eventos establecidos en el calendario de las competiciones profesionales a fin de no presentar afectaciones en su desarrollo”, indicó inicialmente la Dimayor, en su comunicado oficial.

Sumado a eso, se explicó que, las inconsistencias se presentaron por parte desde los entes encargados de brindar seguridad y acompañamiento en los escenarios deportivos, mismos que solicitaron la no realización de los partidos en las fechas inicialmente estipuladas: En atención a la comunicación presentada el día 13 de julio de 2023 por parte del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional donde se solicitaba que de manera excepcional se reprogramaran algunos partidos entre los días 22 y 23 de julio de 2023”.

“La Dimayor procedió a indicar la antelación con la cual publicó las fechas, reiterando la importancia de contar con el acompañamiento de la fuerza pública para los eventos deportivos que tendrían lugar en tales fechas”, complementó la máxima organización del fútbol colombiano en su comunicado oficial.

Y es que, según lo establecen los criterios del Protocolo establecido en el Decreto 1717 de 2010, debe existir acompañamiento de fuerza pública al tratarse de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, por lo que, tratándose de un partido de fútbol, al no cumplirse estas exigencias, la decisión a tomar es la reprogramación o cancelación del evento, por falta de garantías.

Justo esto fue lo que pasó en este caso, donde la Dimayor anunció la reprogramación de tres encuentros por la segunda jornada de la Liga II-2023 (Unión Magdalena vs. América de Cali, Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe y Águilas Doradas vs. Atlético Nacional) y uno por la primera jornada del Torneo II-2023 (Llaneros vs Patriotas Boyacá).

Se estima que ellos nuevos horarios y fechas para estos compromisos se anuncien en los próximos días. Por ahora, todas las escuadras tendrán más días para trabajar y afianzar la idea de juego, en busca de los objetivos en este segundo semestre del fútbol colombiano.