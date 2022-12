No, gracias.

Dimayor definió los horarios de la última fecha de los cuadrangulares de Liga Águila I-2019 Programación sexta fecha de los cuadrangulares de la Liga Águila I-2019. Millonarios vs. América y Deportivo Pasto vs. Unión Magdalena se disputarán a las 3:15 de la tarde. Deportivo Cali vs Deportes Tolima.