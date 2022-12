Dimayor dio a conocer las fechas de los partidos aplazados de la Liga Águila II

El ente organizador del fútbol colombiano emitió este viernes un comunicado, en el que mostró las fechas y horas de ocho partidos que no se han jugado. Pasto vs. Envigado es el único que aún no se define.

Miércoles 8 de noviembre

Atlético Huila vs. Alianza Petrolera (Fecha 13)

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN SPORTS

Sábado 11 de noviembre

Atlético Bucaramanga vs. Rionegro Águilas (Fecha 15)

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN SPORTS

Domingo 12 de noviembre

Atlético Huila vs. Millonarios FC (Fecha 15)

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN SPORTS



Cortuluá vs. Alianza Petrolera (Fecha 15)

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN SPORTS

Patriotas FC vs. Junior (Fecha 13)

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: TV abierta

Tigres vs. Atlético Nacional (Fecha 17)

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN SPORTS

Miércoles 15 de noviembre

Deportivo Pasto vs. Atlético Huila (Fecha 17)

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN SPORTS



Junior vs. Rionegro Águilas (Fecha 18)

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN SPORTS

APLAZADO

Deportivo Pasto vs. Envigado FC (Fecha 15)

Día: Por definir

Hora: Por definir

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Por definir