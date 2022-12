No, gracias.

Dimayor modificó el horario del partido Cúcuta vs. Santa Fe, en la fecha 2 de la Liga Águila La Dimayor informó este viernes que el partido Cúcuta vs. Santa Fe, de la fecha 2 de la Liga Águila, se jugará el sábado a las 5:30 p.m. y no a las 5:00 p.m., como estaba inicialmente en la programación.