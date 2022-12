Dimayor no le permitirá a Cortuluá jugar en el estadio ‘12 de octubre’

A través de un comunicado de prensa, el ente que rige del fútbol colombiano comunicó que el escenario deportivo no cumple con los mínimos requisitos de las condiciones para sus torneos.

Cortuluá deberá buscar una nueva sede, mientras se adelantan las obras necesarias para el mejoramiento del estadio ’12 de octubre’. Fuentes extraoficiales informan que la primera opción sería el estadio de Palmira, por su cercanía a Tuluá.

Publicidad

Este es el comunicado de prensa de la Dimayor:

“La División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, informa que, tras una inspección realizada al Estadio 12 de Octubre el día de hoy por parte de nuestra institución, se determinó que el club Cortuluá no podrá seguir actuando en dicho escenario en condición de local para los campeonatos organizados por esta entidad, hasta que no se realicen cambios en diferentes aspectos, los cuales no se cumplen con los mínimos necesarios para torneos de Futbol Profesional Colombiano.

Esta decisión se tomó, teniendo en cuenta el mal estado del campo de juego, que en las condiciones actuales pone en riesgo la integridad física de los jugadores. Por otro lado los bancos de suplentes deben ser ubicados de forma central para facilitar la labor de los directores técnicos y árbitros, la salida de los jugadores al campo de juego debe estar aislada del público, también se deben retirar los alambres de púas de las tribunas, los camerinos a ser utilizados por los equipos participantes en la Liga Femenina 2017 tienen que estar en mejores condiciones de salubridad y seguridad y la iluminación del campo de juego debe cumplir con los estándares necesarios para las transmisiones de televisión.

Estas son las principales razones por las que el club Cortuluá deberá buscar un estadio alterno, para disputar sus compromisos de la Liga y Copa Águila de 2017 o hasta el momento en que se lleven a cabo los cambios necesarios”.