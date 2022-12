Dimayor no se presentó a reunión en el Mintrabajo y la posibilidad de un paro es cada vez mayor

Por medio de una carta, el presidente del ente regulador del fútbol colombiano, Jorge Enrique Vélez, explicó los motivos para no asistir al diálogo que tenía con la Acolfutpro.

La posibilidad de un paro en el balompié nacional es cada vez más latente. Minutos antes de celebrarse la reunión que tenían prevista, este lunes, en el Ministerio del Trabajo, la Dimayor y representantes de los futbolistas colombianos; se conoció por medio de una misiva que una de las partes no asistirá.

Publicidad

El presidente Jorge Enrique Vélez, en una carta dirigida al Ministerio del Trabajo, aseguró que "la Dimayor no detenta la calidad de empleador de los futbolistas profesionales afiliados a Acolfutpro, por ello carece de competencia para celebrar acuerdos por dicha asociación por cuenta y/o en representación de los clubes afiliados".

Ritmo y goles: así les fue a los futbolistas de la Selección Colombia este fin de semana

Según el dirigente, "de conformidad con las competencias y funciones comprendidas en los Estatutos de la Dimayor, el presidente de la entidad carece de competencia para celebrar acuerdos con dicha asociación por cuenta y/o en representación de los clubes afiliados".

Sin embargo, en el escrito aseveró que las peticiones de los jugadores podrán ser tratadas el próximo 30 y 31 de octubre cuando se lleve a cabo la asamblea ordinaria de la Dimayor y será allí cuando se abordará, entre otros aspectos, "la competencia de la entidad para interactuar con esa asociación".

Publicidad

"No nos es posible asistir al espacio por ustedes citado, bajo el entendido que cualquier acuerdo que se pudiese alcanzar en la citada mesa de trabajo no será oponible a ninguno de los Clubes Afiliados a la entidad, no por estar comprendido en el ámbito de competencia asignado a la presidencia de la Dimayor", finalizó Vélez.

Minutos antes de conocerse esta carta, Carlos Baena, Viceministro del Trabajo y quien está siendo el mediador en este conflicto, había afirmado que “por el bien del fútbol colombiano, Veléz debía presentarse a la reunión”.

Publicidad

Cabe recordar que los futbolistas solicitaron mediante un pliego que “los temas que consideramos necesarios concertar son: el calendario de las competencias profesionales. Concertar el estatuto del jugador de la FCF. Concertar el código disciplinario de la FCF. El torneo profesional de fútbol femenino y pólizas complementarias de salud”, entre otros puntos fueron los solicitados por la agremiación, hace ya unas semanas.

Esta es la carta de la Dimayor: