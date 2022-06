Dimayor publicó la resolución sobre el caso de Giovanni Moreno, ¿Puede jugar la final contra Tolima?

El tema de la semana en el fútbol colombiano fue la polémica generada por la suspensión de la sanción impuesta a Giovanni Moreno por parte de la Dimayor para que pudiera actuar en la final de la Liga con Atlético Nacional, frente a Deportes Tolima; finalmente, el jugador estuvo en el partido de ida, que quedó 3-1 a favor de los 'verdolagas', el pasado miércoles, en el estadio Atanasio Girardot.

Luego de ese cotejo, el equipo de Ibagué expuso un recurso de apelación a dicha decisión y, este viernes, la Dimayor sacó una nueva resolución explicando lo decidido con este caso.

En varios numerales, el ente regulador indicó que:

1.Que el recurso presentado por Deportes Tolima sea declarado inadmisible.

2.Que se declare que Deportes Tolima no tiene legitimación para recurrir la Decisión Apelada.

3.Que el Jugador autorizó por escrito y por actos propios, la actuación de Atlético Nacional ante el Comité Disciplinario del Campeonato.

4.Que el Jugador estaba legitimado para participar de la final del fútbol colombiano y que Atlético Nacional cuenta con una expectativa legítima otorgada por CDC en alinear al Jugador.

Además, resolvió lo siguiente: "No acceder a la solicitud efectuada en el recurso de reposición interpuesto por Deportes Tolima en contra dela Suspensión de Ejecutoriedad de Sanción contra Giovanni Moreno del registro de Atlético Nacional, contenida en la Resolución número 036 de 2022".

En ese mismo orden de ideas, la Dimayor agregó: "No conceder el recurso de apelación interpuesto en contra de esta decisión por no acreditarse ninguna de los supuestos establecidos en el inciso 2, artículo 171 del CDU de la FCF. Y por lo tanto se rechaza por improcedenteel recurso de apelación y no se le dará trámite".

Y, concluyó: "Cerrar y archivar el presente procedimiento instaurado por Deportes Tolima". De esa manera, Giovanni Moreno estuvo avalado para disputar la ida de la final y lo está para estar presente en el encuentro de vuelta.

¿Cuándo y a qué hora se jugará la vuelta entre Tolima y Nacional?

El próximo domingo, la pelota rodará a partir de las 7:00 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, en un partido en el que se definirá al campeón del primer semestre de la Liga del fútbol colombiano.