Directivos de Atlético Nacional hablaron sobre posibles refuerzos y cómo avanzan las renovaciones

Actualmente, la liga colombiana se encuentra en su recta final, puesto que se están disputando los cuadrangulares finales. Ocho equipos luchan por dos cupos al partido definitivo por el título, sin embargo, Atlético Nacional , el club más ganador de nuestro país, se quedó por fuera de la fiesta. El ‘verde paisa’ ya piensa en 2023, y este martes su presidente Mauricio Navarro y su vicepresidente Benjamín Romero, hablaron en el programa ‘Tertulia Verdolaga’ del portal ‘Blog Verdolaga’.

En esta ocasión, los directivos de la institución antioqueña aprovecharon para hacer un balance del futuro del equipo a nivel deportivo. Refuerzos, renovaciones y situación económica, fueron los temas que ahondaron en medio de la charla.

En los últimos días, en el entorno del equipo se ha hablado sobre los jugadores que podrían llegar para unirse a sus filas, al respecto, el presidente aclaro que “en este momento estamos buscando no uno, sino dos centrales. También estamos afanando por el nueve. Los extremos los tenemos en el club”.

Además, los ejecutivos comentaron que para el club no es tan fácil fichar por el alto costo de los jugadores: “Para Nacional hacer contrataciones es un tema muy complicado porque nos cobran 3 o 4 veces más por un jugador, y no solo clubes sino los agentes” dijo Romero.

Según ellos, a pesar de fichar futbolistas talentosos el semestre pasado, ese esfuerzo no ha sido valorado por la hincha y actores externos del equipo: “Nosotros trajimos a Andrés Felipe Román, un jugador de Selección Colombia. ¿Qué equipo acá no quisiera tener un jugador así? Pero no lo disfrutamos porque nos quejamos de los centrales que no pudieron llegar”, apunto el presidente.

Los ejecutivos del ‘verde’ también se refirieron a la salida de algunos jugadores como el caso de Alexander Mejía, futbolista al que le manifestaron “que estábamos renovando el club. De hecho, le preguntamos sobre su proyección y deseo, que, si quería dejar el fútbol, Nacional le haría la despedida que se merece”.

Por último, se refirieron a los futbolistas a los cuales se les ha renovado y quienes están en ese proceso. Navarro revelo que siempre han respaldado a Jefferson Duque y que su renovación estaba pactada desde antes que el dirigente se convirtiera en presidente del equipo: “El es el tercer goleador de la historia de Atlético Nacional. El razonamiento fue: estamos buscando un jugador para reforzar el centro delantero, pero es muy difícil conseguir alguien con los goles de Duque”.

En cuanto a Emmanuel Olivera, uno de los más destacados del cuadro antioqueño, el dirigente expresó que “Nacional quiere contar con él y se le hizo una oferta, pero el argentino pide más del doble del salario y además gana en dólares”.