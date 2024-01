Dorlan Pabón puso la cara por la derrota contra América: "Pedimos perdón a la hinchada de Nacional"

Uno de los partidos más llamativos de la segunda jornada de la Liga I-2024 del fútbol colombiano se disputó en el estadio Pascual Guerrero. Allí, América de Cali derrotó 4-1 a Atlético Nacional, con goles de Adrián Ramos, Andrés Sarmiento, Ever Valencia y Rodrigo Holgado. Al respecto, quien se pronunció fue Dorlan Pabón, líder y referente del conjunto 'verdolaga'.

"La verdad es que este partido nos dejó golpeados, entendemos a los hinchas. Sabemos que íbamos a encontrar un rival que llevaba poco tiempo de trabajo, con el profesor César Farías. Le pedimos disculpas al hincha, somos Atlético Nacional, el equipo más grande, y esto no puedo volver a pasar", afirmó de entrada el experimentado jugador, en rueda de prensa.

Pero eso no fue todo. Continuando con su arrepentimiento y mostrando su tristeza por lo sucedido, le dio más desarrollo a su respuesta. " Perder de esta manera, golpea mucho y se siente en el camerino. Igual esto no va a cambiar. Ya sale el sol y listo. La culpa es de todos, no solo de unos. Trabajamos para hacer unas cosas y salimos con otras", añadió el delantero.

En medio de la rueda de prensa posterior al encuentro, también estuvo el entrenador John Jairo Bodmer, quien asumió la culpa de lo ocurrido. Razón por la que Dorlan Pabón se pronunció y dijo que "la responsabilidad es conjunta. Decirle al hincha que nos apoye, esto recién está empezando. Sabemos que están tristes y adoloridos, pero esto va a cambiar".

Dorlan Pabón con Atlético Nacional - Foto: Colprensa

Publicidad

Para finalizar, el atacante de 36 años hizo un análisis del cuadro 'escarlata', resaltando algunas virtudes del rival y, de paso, mostrándose autocrítico. Y es que, para Dorlan Pabón, el 'verdolaga' no saltó a la cancha de la mejor manra para el duelo. "América salió con muchas ganas, desde el primer minuto. Nos presionaron y lo hicieron bien ", dijo al comienzo.

"Se jugaron un clásico y una final, como se deben jugar esta clase de compromisos. En nuestro caso, siendo autocríticos, estábamos en puntas de pie, y lo pagamos caro. Por eso fue que América nos pasó por encima. Ahora, los errores son de nosotros. El que hace los goles, gana. Nosotros tenemos que dejar esto atrás y pensar en el próximo partido", sentenció.