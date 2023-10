Dorlan Pabón sobre su celebración: "Yo no mando a dormir a nadie, piensan que lo hago por ellos"

El pasado sábado 14 de octubre, Atlético Nacional perdió el clásico paisa frente al Independiente Medellín por 1-2 en el Atanasio Girardot y de inmediato en las redes sociales no faltaron las repercusiones de la derrota de los 'verdolagas'. El único gol de los dirigidos por Jhon Bodmer fue obra de Dorlan Pabón, quien no dudó en festejar con su particular celebración, en la que elude estar durmiendo plácidamente.

Lo cierto es que ese festejo por parte de 'Memín', luego los hinchas del DIM la tomaron como motivo de burlas, las 'memes' no faltaron de parte de los internautas y hasta el propio Felipe Pardo se la 'montó' al deportista de Atlético Nacional en un video que circuló y se volvió viral. Hizo el mismo gesto de Pabón y se le escuchó claramente "a mimir".

Este martes y previo al compromiso por las semifinales de la Copa Colombia frente al Pereira, Dorlan Pabón atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y allí se refirió por qué el motivo de su celebración en sus goles con el 'rey de copas colombiano''. Aseguró que se debe por el jugador de la NBA, Stephen Curry, y que en ningún momento se le pasó por la cabeza agredir o insultar a alguien por su particular celebración.

Dorlan Pabón, figura de Nacional. COLPRENSA

"Yo no le paro bolas a eso, eso es parte de la vida y el fútbol, y pueden celebrar como quieran. Ellos piensan que la celebración que hago es para ellos. Es un jugador como Curry, que una final celebró así y me gustó. Yo no mando a dormir a nadie ni nada. Pero ellos tienen su forma de celebrar, como quieran, la respeto. No tengo nada que ver en eso, lo que hagan me resbala, solo pienso en mi familia, mis compañeros. Lo que pase en redes sociales no me interesa", sostuvo Pabón.

Hoy en rueda de prensa, Dorlan Pabón de @nacionaloficial se refirió a su particular celebración de los goles en los últimos partidos. pic.twitter.com/bcsLJ6ZESU — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱 (@juanchoserrano_) October 17, 2023

Otras declaraciones de Dorlan Pabón:

*Su rol en Atlético Nacional y el juego contra Pereira por Copa Colombia

"En lo personal ando bien, tranquilo, disfrutando, ayudándole mucho a los jóvenes y al equipo para sacar adelante lo que tenemos propuesto para seguir logrando títulos”, indicó el popular 'Memín' sobre lo que será el compromiso frente al 'matecaña' este jueves 19 de octubre, por la ida de las semifinales de Copa Colombia.

Este juego se efectuará en el estadio Hernán Ramírez Villegas, a partir de las 8:00 de la noche.