Dorlan Pabón y su mensaje tras perder la final contra Millonarios

Atlético Nacional terminó perdiendo de liga contra Millonarios luego de que en los noventa minutos todo haya terminado en empate y en la ronda de penales Larry Vázquez pusiera el 3-2 que daba al conjunto 'embajador' como el nuevo campeón de Colombia. En medio de lo que significó esta derrota, Dorlan Pabón, una de las principales figuras del cuadro paisa, decidió emitir un mensaje a través de sus redes sociales.

Y es que Pabón fue duramente criticado por varios hinchas luego de que terminara fallando su penalti y, además, tras un presunto altercado con su técnico, Paulo Autuori a la hora de no dejar entrar los cambios que el brasileño había preparado ya finalizando el partido.

En el mensaje que dejó el ex Monterrey se lee: "El fútbol me ha dejado más derrotas que victorias, pero, así y todo, me he levantado para seguir buscando cosas grandes. El camino continúa".

Mensaje de Dorlan Pabón Foto: Historias Perfil Oficial Dorlan Pabón

Actualmente, Dorlan cuenta con un año más de contrato con el conjunto 'verdolaga' debido a que recientemente firmó su extensión de contrato el cual comenzará desde el próximo 1 de julio hasta el 30 de junio de 2024, según el propio equipo que lanzó un comunicado oficial.

"Atlético Nacional informa a la opinión pública que Dorlan Pabón se vestirá de verde un año más. Ya se tiene un acuerdo con el goleador de la Conmebol Copa Libertadores. Su contrato comenzará desde el próximo 1 de julio y hasta el 30 de junio de 2024 tendrá vigencia este nuevo acuerdo. La buena voluntad del jugador y su representante fueron fundamentales para llegar a feliz término", informó el club antioqueño en aquel entonces a través de sus redes sociales.

Por el momento, Atlético Nacional y tendrá que enfrentarse a Patronato en el juego válido por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la cual, ya se encuentran clasificados a los octavos de final de la competición.