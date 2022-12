Dos clásicos no tan clásicos en el inicio de la fecha diez de la Liga Águila

Pasto vs. Cortuluá y Junior vs. Once Caldas se disputarán este sábado en la apertura de la jornada. No son los emparejamientos tradicionales.

Históricamente, Pasto no ha tenido una rivalidad tradicional en el fútbol colombiano, por lo que a lo largo de los torneos se ha enfrentado a diferentes equipos en las jornadas de clásicos. Centauros, Boyacá Chicó, La Equidad, Cali y hasta Once Caldas son algunos de los clubes que se cuentan en la lista de esos enfrentamientos.

Su rival de este sábado, Cortuluá, también ha variado de emparejamiento debido al ascenso del América, pues el torneo pasado se medía con Cali.

Entre tanto, Junior y Once Caldas también coinciden este año, pese a que el clásico de la costa tradicionalmente es entre Junior y Unión Magdalena, pero este último está en la B. Por el lado del Once, sus clásicos son con los equipos del Eje Cafetero, pero Quindío y Pereira también participan en el torneo de ascenso.