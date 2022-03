Dos entrenadores argentinos, en la carpeta para llegar a Atlético Nacional: se busca DT extranjero

"No son especulaciones, sino hechos que se han dado y avanzado. Le tengo dos nombres, pero debo ser sincero y todas las carpetas que han llegado no sé si es por ofrecimiento de los empresarios o por pedido de los dirigentes. Me refiero a dos extranjeros, exjugadores y que, ahora, son directores técnicos. Ambos son argentinos y los nombres son", dijo nuestro director general Javier Hernández Bonnet, 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

En el programa radial, el tema esperado fue sobre el que sería el nuevo entrenador de los 'verdolagas', tras la salida de Alejandro Restrepo del Banquillo técnico.

"Lucas Pusineri es uno de los técnicos que está en la lista de entrenadores para llegar a Atlético Nacional", añadió nuestro director general.

Y, en la misma sintonía, reveló el otro entrenador que está en la carpeta del conjunto antioqueño, que tendrá que jugar este jueves la vuelta de la segunda fase previa de la Copa Libertadores, contra Olimpia.

"El otro nombre, cuya carpeta está ya en Atlético Nacional, es un triunfador internacional, un hombre que fue gloria de Vélez Sarsfield, el 'Turco' Asad", concluyó.

Además, Jhon Jaime Osorio, corresponsal de Medellín, agregó que dentro de las hojas de vida que han llegado a las oficinas de los 'verdolagas' o nombres que se han manejado de manera extraoficial están otros como Alfredo Arias, Luis Amaranto Perea, Hernán Torres, Oceáno Cruz, Leonel Álvarez y Sebastián Beccacece, entre otros.

¿Cómo va Atlético Nacional en la Copa Libertadores?

El cuadro antioqueño tiene que revertir el 3-1 que tiene en su contra en la llave contra Olimpia, de Paraguay. El partido iniciará a las 7:30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot.