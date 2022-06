DT de Envigado no se guardó nada para Julio Comesaña: "No tienen que increparme por no poder ganar"

Envigado y Medellín no se sacaron diferencias en la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga I 2022 . El conjunto 'naranja' complicó su objetivo de meterse en la final del campeonato, logrando sumar apenas un punto en tres partidos.

Envigado pudo hacer un buen partido frente al 'Poderoso', y Julio Comesaña, entrenador del DIM, declaró que "es una lástima que Envigado no haya jugado los partidos anteriores con esa actitud”, lo que generó descontento en José Alberto Suárez.

El técnico del conjunto antioqueño, no cedió ante las declaraciones de Comesaña y defendió el buen juego de su equipo, comentando que siempre toma cada enfrentamiento con respeto al rival: "Quiero decirle a Comesaña, que no es que contra ellos compitamos de otra manera, y contra otros equipos de otra. Nosotros competimos siempre de la misma forma, hay unos que me dejan jugar mejor y otros que no. Pero siempre jugamos con respeto a nuestros rivales."

"Quiero decirle, que a mí me paga el Envigado, no el Medellín. No tienen que venir a increparme porque no pudieron ganarnos.", aseguró Suárez.

El entrenador de Envigado, declaró que su deber era salir a ganar el partido, porque las chances de llegar a la final eran importantes para el equipo, y nada tenía que ver el rendimiento mostrado en los partidos anteriores: "No puedo exigirles que sean competitivos y después decirles que tenemos que perder contra Medellín. Yo soy una persona con muchos defectos, pero tengo una cosa, y es que soy leal a las instituciones donde trabajo. Nosotros salimos a ganar el partido, porque matemáticamente teníamos opciones, y desde esa perspectiva, buscábamos la victoria."

"Yo respeto mucho al profe Comesaña, aunque no comparta su opinión. Es como si nos estuviera diciendo que, para que él pueda ganarnos, tenemos que bajar la actitud. Él debe preocuparse por el rendimiento de sus jugadores. No debo pedirle perdón, yo salí a jugar mi partido y él el suyo.", concluyó el DT.

¿Cómo quedó el partido entre Envigado y Medellín?

El 'poderoso' no pudo lograr la victoria contra los dirigidos por José Alberto Suárez, en un encuentro que quedó 0-0, en el estadio Polideportivo Sur, por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga I 2022.