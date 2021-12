"Dudamel nos ha creado una mentalidad ganadora implacable, y el miércoles vamos a ir con todo"

Deportes Tolima logró igualar el partido de ida de la gran final de la liga colombiana 2021-II, frente al Deportivo Cali, y definirá todo en su casa. Para los 'azucareros' fue un resultado agridulce, pues tuvieron múltiples ocasiones y no pudieron obtener la victoria frente a su hinchada.

Ya pensando en el partido decisivo en Ibagué, el lateral izquierdo 'verdiblanco' Kevin Velasco habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre la definición del título y otros temas del equipo de Rafael Dudamel.

Balance de la final de ida contra el Tolima

"Ayer fue un partido donde se logró un empate, un poco con sabor amargo porque estuvo de buenas el Deportes Tolima, que tuvo un gran desempeño del arquero (William Cuesta). Pero bueno, lo importante es que nosotros salimos con ese ímpetu que nos ha mentalizado el 'profe' Dudamel y bueno, vamos a seguir".

La influencia del técnico Dudamel en el plantel

"El 'profe' nos ha creado una mentalidad ganadora implacable, donde cada quien en su posición está dando lo mejor de sí. El 'profe' tiene un gran grupo de trabajo, eso ha hecho que el equipo haya tenido un acople muy importante y estamos trabajando para para lograr el título, porque el miércoles vamos a ir con todo".

La importancia de Teófilo Gutiérrez en el equipo

"Es nuestro capitán, sabemos la importancia de lo que es Teófilo Gutiérrez para nosotros. Un jugador que nos impacta con esa jerarquía, esa mentalidad de cada día ir por más, él ha ayudado mucho a acogernos, a que cada día demos lo mejor de nosotros para la hinchada y para el club. El peso de él es en todo. Es un gran capitán, un líder muy positivo. Tiene una mentalidad de siempre querer que todos demos el 200%, siempre quiere que cada partido salgamos a ganar y todos sabemos la clase de jugador que es dentro del terreno de juego".

Cambio de imagen en el Cali

"El 'profe', con su grupo de trabajo, nos implementó sus tareas. Es un gran profesor, me ha ayudado mucho como persona, como jugador, y a cada uno de nosotros. Eso ha ayudado a crear un grupo, como una familia. Ha implementado una confianza y un cariño a cada uno de los jugadores muy buena, y eso ha hecho que nosotros, día tras día, demos la vida dentro del terreno de juego por él y por nuestra hinchada".

La posición en la que se siente más cómodo

"Yo me siento cómodo donde el profesor me necesite en el momento. En cada posición uno trata de generar su mejor desempeño, en la parte de arriba, y cuando me toca en la parte de atrás, manejar muy bien los perfiles, estar muy concentrado, saber a quien me toca marcar, y pues también atacar, porque ese es mi fuerte. Entonces todo depende de lo que necesita el 'profe'".