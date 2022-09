Duelo de 'verdes' en el Atanasio: Nacional vs. Cali, el atractivo en fecha 12 del fútbol colombiano

La jornada número 12 de la liga del fútbol colombiano continúa este fin de semana con buenos partidos. El líder Millonarios no jugará porque el partido contra Independiente Medellín fue pospuesto por concierto en la capital de la República.

La fecha del día sabatino comienza a las 2:00 de la parte con el compromiso entre Envigado y Cortuluá en el estadio Polideportivo Sur. Los 'naranjas' llegan al duelo luego de haber derrotado en condición de visitante a La Equidad por 0-1 en Techo, mientras que su rival necesita recuperar los puntos que cedió de local contra Unión Magdalena (perdió 1-2). Envigado tiene 13 puntos y los de Tuluá son últimos con seis enteros.

A las 4:05 de la tarde, Deportes Tolima recibirá al Once Caldas que llega con 'aire en la camiseta' tras frenar al líder Millonarios en el Palogrande. El 'pijao' no la pasa nada bien, no ha podido evidenciar el buen fútbol del primer semestre del 2022 y sólo han logrado sumar nueve unidades. Los de Manizales tienen 18 puntos y están en el grupo de los ocho.

La jornada del sábado la cierra el sorprende Unión Magdalena contra Jaguares. Los 'bananeros' esperan hacer respetar el Sierra Nevada y continuar en los primeros lugares, ya que el objetivo máximo es permanecer en primera división. Los samarios tienen 21 puntos, mientras que los 'felinos' solo han logrado sumar diez unidades.

El domingo continúan las emociones

Deportivo Pasto y Junior finalista en la Copa Colombia, miden fuerzas a partir de las 3:30 de la tarde en la capital de Nariño. Se espera un buen duelo entre 'volcánicos' y 'tiburones', ya que solo los separan dos puntos: el cuadro pastuso suma 17, mientras que los de la 'Arenosa' tienen 15.

Luego se viene el 'plato fuerte' del domingo en el estadio Atanasio Girardot. Atlético Naciona l recibirá al Deportivo Cali en el clásico de verdes. Los ahora dirigidos por Pedro Sarmiento le ganaron en la jornada anterior a Jaguares, en Montería; por su parte, los 'azucareros' lograron su primeros tres puntos en el actual campeonato contra Deportivo Pasto, pendiente de la séptima fecha. El balón rodará a las 5:35 de la tarde.

A las 7:45 de la noche es el turno de América de Cali y Patriotas. El 'escarlata' viene de perder contra Pereira en duelo aplazado y su rival del domingo igualó 1-1 como local frente a Tolima. Los rojos el Valle del Cauca suman 17 enteros y los de Boyacá, 9 unidades.

La jornada concluye el martes con el partido entre Pereira y Águilas Doradas, que dará inicio a las 8:00 de la noche.