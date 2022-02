¡Dueño del América de Cali llamó rata y bandido a empresario por caso de Marino Hinestroza!

En las últimas horas de este jueves, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , sobre la polémica que involucra al jugador Marino Hinestroza, de 19 años y que se encontraba en condición de préstamo en Palmeiras.

Todo gira en torno a la supuesta mala manera de obrar del empresario Gianluca De Franco, quien, al parecer, hizo todo lo posible para que el futbolista no renovara con el conjunto 'escarlata', utilizando unas prácticas que no cayeron nada bien en Tulio y así lo expresó.

Publicidad

¿Qué pasó con el empresario?

"Ese es un bandido. Ayer lo llamé y le dije de todo. Mis palabras fueron: 'Gianluca, usted es una rata y un hp'. Es un tipo sin escrúpulos. Marino Hinestroza lo teníamos prestado a Palmeiras y se lo 'robó', lo negoció con Pachuca y se quedó con la mitad. Lamentablemente, el jugador no fue agradecido con América de Cali porque aquí le pagamos completo, le dejamos el 30%, había un equipo de Portugal que lo quería, le ofrecí la renovación, pero el empresario no lo dejó; es un bandido y un ladrón; ahora, al jugador le faltó agradecimiento. Me contaron que a Adrián Ramos también le ofrecieron, pero él fue claro y dijo que le tenían que dar plata al América, pero esos son jugadores que son buenas personas, con talento y disciplina, pero no todos son así."

Publicidad

¿Cómo hacer para evitar eso y que se lleven a los jugadores?

"Le expliqué todo al futbolista, diciéndole que tenía ofertas de Portugal y demás. Ya estamos tomando medidas para ver qué agentes representan a nuestros jugadores y si hay alguno representado por Gianluca, entonces que se quede con él o con América de Cali porque no se puede. Lamentablemente, en el fútbol hay muchos representantes que son ladrones y sin ética. Ahora, los voy a demandar porque aún tenía contrato, había cláusulas y demás, entonces eso no está bien. Este representante es un mercenario".

Publicidad

¿Se ha pensando en reglamentar el tema de los representantes?

"Eso deberían reglamentarlo porque hay agentes que le quitan el 10% del sueldo a los pelaos. Los agentes deberían ser apoyarlos, ayudarlos a crecer y que cuando haya una transferencia grande, ahí sí, que pidan una plata, pero no de su salario porque es un robo".

¿Hay otros representados por Gianluca De Franco, en América de Cali?

"Tiene a Diego Novoa, pero él es un caballero y tengo entendido que le dijo que ya no quería que lo representara y el man le respondió que si hacía eso, lo demandaba."

Publicidad