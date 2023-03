Dueño del Junior dice que no hay decisión tomada sobre el futuro de Arturo Reyes

"No tengo noticias, nada de verdad. No tomamos decisión", esas fueron las palabras de Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, a los medios que lo esperaban después de conocerse una reunión de la directiva para analizar el futuro del técnico Arturo Reyes, quien no ha podido encontrar el norte del equipo en la Liga I 2023 del fútbol colombiano.

Esto se presentó después de la derrota 1-2 de Junior con Envigado Fútbol Club, en la propia cancha del estadio Metropolitano, en una mala actuación que dejó a los seguidores barranquilleros con decepción y pidiendo medidas en contra del cuerpo técnico que lidera el profesor Reyes, quien vive su segunda etapa en el club.

"Vamos a seguir conversando en la tarde, después del almuerzo. Estamos analizando todo, todo comienza por la continuidad del técnico y esa decisión no se ha tomado, primero eso y luego mirar las alternativas y las posibilidades", complementó Char en forma clara y ante los interrogantes de los periodistas.

Publicidad

"Todo depende de que los directivos se pongan de acuerdo, de eso depende", siguió el máximo accionista del tradicional equipo barranquillero, que marcha en la última posición de la tabla de la Liga I 2023.

Fuad Char también agregó que "los resultados no son buenos, son malísimos, no tengo una noticia que darles, estamos en eso. Tengo dos horas allá arriba. Ver a Junior en el ultimo puesto es terrible, estamos muy mal".

Publicidad



Mientras tanto, el periodista Fabio Poveda, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', mencionó que aún los directivos no se pusieron de acuerdo y que no hay unidad en la decisión del que sería el sucesor del profesor Reyes.

Aparte de eso, a la crisis de resultados de Junior se le hay que agregar que la semana anterior el equipo fue eliminado de la Copa Sudamericana 2023, tras la derrota 1-0 frente a Deportes Tolima, en partido único. Eso, además del mal deportivo, también generó el hecho de que no entren una buena cantidad de dólares a lar arcas de Junior.

El equipo 'tiburón' solamente ha sumado 6 puntos de 21 posibles, además que el estilo de juego no llena la retina de nadie, pese a tener a jugadores de calidad como Juan Fernando Quintero, quien se convirtió en el refuerzo más importante del balompié de nuestro país en la presente temporada.