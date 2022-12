No, gracias.

Duque se mantiene: “El fútbol es un deporte de contacto, no va a volver hasta que hayan garantías” El primer mandatario de Colombia volvió a asegurar que el regresó del balompié en nuestro país en estos momentos no es viable, ya que por ahora no se cuenta con los protocolos de seguridad necesarios para jugar a puerta cerrada.