Duras bajas en Millonarios: el 'embajador' no tendrá a dos jugadores para enfrentar a Cali

Millonarios recibirá la visita de Deportivo Cali, este sábado, desde las 8:15 de la noche, en el estadio El Campín, y el cuadro bogotano no podrá contar con dos hombres importantes en el onceno titular de Alberto Gamero, tal como lo informó el club a través de sus redes sociales, en las últimas horas; noticia que prende las alarmas en la institución de la capital de nuestro país por la importancia del cotejo.

Se trata de Israel Alba y de Daniel Cataño, quienes no están en las mejores condiciones físicas para enfrentar a los 'azucareros' y suponen ausencias claves para los 'embajadores', ya que venían siendo habituales inicialistas en el cuadro que es el líder de la tabla de posiciones de la Liga del fútbol colombiano, continuando así con su gran regularidad que han mostrado bajo las órdenes del entrenador samario.

“Millonarios FC informa que el jugador Israel Alba no será convocado para el juego vs Deportivo Cali debido a que sufrió, en el partido vs Unión, una fuerte contusión en el empeine del pie derecho. El defensor ya se encuentra avanzado en su proceso de recuperación”, expresó el club sobre su defensor, quien espera regresar pronto a las canchas.

Sobre el volante ofensivo, agregaron: "Millonarios informa que Daniel Cataño sufrió una lesión muscular grado 1 y no podrá ser convocado para el partido vs Deportivo Cali. El jugador ya se encuentra el proceso de recuperación. Incapacidad según evolución”. Cabe resaltar que el jugador llegó a Millonarios en esta temporada procedente de Deportes Tolima.

De esa manera, Millonarios tiene que afrontar el clásico añejo de nuestro balompié con la firme intención de ganar para mantenerse en lo más alto del escalafón en el campeonato local. Los 'azules' tienen 11 unidades de 15 posibles hasta el momento y marchan invictos en la Liga del fútbol colombiano.