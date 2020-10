Duro descargo del 'Alcatraz' García: "No sé qué me vaya a pasar, me puede costar la salida del club"

Gilberto ‘El Alcatraz’ García se quejó este domingo de la difícil situación que vive el Cúcuta Deportivo , que este semestre está jugando en condición de local en Armenia, debido al mal estado de la cancha del General Santander.

"Aún sigo sin entender cómo el Cúcuta Deportivo no juega en su casa. No puede ser que el club esté jugando todos los partidos de visitante, sometiéndose a desgastes, viajes, trasnochadas, que no ayudan para el rendimiento deportivo", aseguró García.

Cabe recordar que el cuadro ‘motilón’ cayó 3-0 este domingo en condición de local frente al Deportes Tolima, líder de la liga colombiana, y encajó su tercera derrota consecutiva.

"Los jugadores del Cúcuta están a punto de ser desalojados, les deben cuatro meses de salario"

'El Alcatraz', que se fue expulsado en el juego con los tolimenses, también se quejó de lo corto que es el plantel y dijo que este miércoles frente al Once Caldas solo dispondrán de 15 futbolistas para el juego en el estadio Palogrande.

"El miércoles vamos a estar con 15 jugadores disponibles, que es algo que no puede pasar en un club profesional, es algo inaudito, es algo que se preveía desde que volvimos de la pandemia, pero en ningún momento se tomaron cartas en el asunto y esto nos está pasando factura ahora", expresó.

"No sé que vaya a pasar después de lo que estoy diciendo, si me cuesta la salida del club, lo asumo con toda la altura porque lo he dejado todo, porque me he entregado al máximo, lejos de mi familia, lejos de mis seres queridos. Con amor a la profesión y con sentido de pertenencia", agregó.

Por último, el experimentado futbolista ofreció disculpas por dejar al equipo con 10 jugadores en el campo y reconoció la labor de sus compañeros, pese a las dificultades que está viviendo.

"Pido disculpas por lo que sucedió. Preparamos el partido con la mejor actitud, con todas las ganas, a pesar de las limitantes y los problemas que día a día se nos presentan. Valoro mucho el trabajo de mis compañeros, lo que la gente no ve, lo que la gente no sabe, lo que el grupo tiene que comerse día a día. Venir a plantar cara acá es para aplaudir", concluyó.

Este domingo la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció que los jugadores del Cúcuta están a punto de desalojarlos de sus casas, debido a que les deben entre tres y cuatro meses de salario.