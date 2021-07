Duván Vergara, con calidad hasta para despedirse: emotivo mensaje para la familia del América

Duván Vergara, logró tocar las fibras del corazón de varios hinchas del conjunto 'escarlata', a través de un emotivo mensaje de despedida publicado en las cuentas oficiales del América de Cali.

El delantero de 24 años demostró su amor por la 'mechita' tras confirmarse su salida al Rayados de Monterrey.

"Cuando uno ama es inevitable controlar la nostalgia. Con lágrimas y el corazón arrugado, llega el día en el que tengo que partir de un club que me abrió las puertas cuando otros me las cerraron. Llegó un señor loco que confió en mí y en mis capacidades, y me dio la oportunidad. Estoy agradecido siempre don Tulio, acuérdese que plata no hay", inició el oriundo de Montería.

Y agregó, "Tuve opciones de irme y no lo quise así. Quise quedarme con esa locura que se te incrusta en la piel. Me erizaba cuando coreaban mi nombre".

Para concluir demostró su alegría de haber sido parte del América de Cali, "Llegué con la misma ilusión que cuando jugué mi primer partido, cuando jugaba en el barrio. Partido a partido me fui enamorando de esa hinchada loca, pero re loca que apoyaba hasta el final. De la mano de todos mis compañeros, a los que les doy siempre las gracias por ayudarme. Y no se olviden de este loco: ‘ser de América es una chimba’“.