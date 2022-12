Eddie Hernández no seguirá en el Deportes Tolima y volverá a Honduras

El delantero hondureño apenas jugó nueve minutos y las multiples lesiones no le permitieron ganarse un puesto en el conjunto ibaguereño. Ahora regresará a Motagua, equipo con el que tiene contrato.

Eddie Hernández llegó al Deportes Tolima como un gran fichaje para la parte delantera. El goleador de la Selección de Honduras, sin embargo, tuvo una mala pasada y aunque no sufrió ninguna grave lesión, sí estuvo ausente casi todo el semestre.

Según informa el diario ‘Diez’, de Honduras, el delantero de 26 años fue apartado del conjunto ‘vinotinto y oro’ y volverá a Motagua, equipo con el que tiene todavía contrato. Incluso, la prensa hondureña cita a Gabriel Camargo Salamanca: “él goza de un buen prestigio, pero a nosotros no nos sumó. Según lo que se veía no eran lesiones graves, pero se pasó el semestre y no jugó”, analizó el propietario y presidente del Deportes Tolima.

Hernández solamente jugó en un partido de Liga, disputó apenas nueve minutos contra Tigres y fue sustituido por lesión.