Eder Chaux: del paso por Nicaragua a Patriotas y de ahí a la Selección Colombia

El arquero del equipo boyacense y convocado por Carlos Queiroz para el seleccionado colombiano, de cara a los preparatorios frente a Brasil y Venezuela, del 6 y 10 de septiembre próximos, le contó su historia a GolCaracol.com.

Una de las novedades de la convocatoria de la Selección Colombia de mayores para los dos juegos preparatorios del mes de septiembre, contra Brasil y Venezuela, corrió por cuenta del llamado de cuatro arqueros por parte del profesor Carlos Queiroz.

David Ospina, Álvaro Montero, Aldair Quintana y Eder Chaux encabezaron el listado de llamados y que deberán concentrarse desde el próximo lunes en Miami.

Y precisamente, GolCaracol.com habló con Chaux, quien nació en Ibagué y tiene 27 años y que ha hecho camino al andar, desde la temporada 2010 cuando debutó con Deportes Tolima.

¿Cómo asume el llamado a la Selección Colombia?

“Muy feliz de recibir la convocatoria, es una bendición para mí y más ahora estar para los partidos de preparación. Creo que portar la ropa de la Selección es algo muy meritorio, muy especial y ahora a disfrutar de esa experiencia, de estar con jugadores de talla internacional y que están en Europa".

¿Su carrera ha sido color de rosa o es el mejor momento el que vive ahora?

"No, no. Hoy me vienen a la memoria esos momentos difíciles, de sacrificio y de trabajo. Tuve malos momentos en Alianza, porque no tuve la oportunidad de jugar muchos minutos y luego lo de la lesión que me dejó por fuera de las canchas, pero Dios siempre fue bueno y me dio la oportunidad de volver al futbol”.

Vea acá: ¡Volvió la Selección Colombia! No se pierda los duelos contra Brasil y Venezuela EN VIVO por el Gol Caracol

¿A qué lesión se refiere?

“Tuve un desgarro en el cuádriceps, estuve un semestre por fuera y era difícil tener equipo y volver a figurar después de esa lesión. Ahí es cuando tomo la decisión de ir a Centroamérica para tomar confianza y allí hice un gran trabajo que me volvió a colocar en Colombia”.

¿Cuándo no tenía ofertas en Colombia, tras el desgarro jugando para Alianza Petrolera, pensó en retirarse?

“Uno entra en muchas dudas y razonamientos y quizás al no jugar y al estar lesionado, esta uno más cerca de apartarse del futbol, que de estar en las canchas. Tuve un tiempo difícil, pero conté con el apoyo de mi familia. Con mi hija y mi esposa seguimos batallando y confiando en que Dios me tenia en un propósito grande para nosotros”.

Publicidad

¿Cómo arranca un jugador a un fútbol desconocido para nosotros como el nicaraguense?

“Yo tuve la oportunidad de ir a Nicaragua, e ir al equipo más grande de allá, al Real Estelí. La mayoría de los jugadores del equipo hacen parte de la selección de ese país y allí pude coger experiencia en el extranjero. También volví a retomar confianza y me dio la oportunidad de volver a Colombia y volver a un futbol de buen nivel”.

Lea acá: “La mentalidad, profesionalismo y trabajo físico de James, hicieron cambiar de decisión al Real Madrid”

¿Cómo fue esa experiencia en Nicaragua?

"Buena. En el equipo en donde estaba hacían buenos pagos, es un equipo grande que juega la CONCACAF Champions, tiene buenas instalaciones y un buen estadio. Quizá el nivel futbolístico de esa liga viene en desarrollo, pero fue una experiencia cómoda, bonita para mi y mi familia. Y eso hace parte del crecimiento laboral de uno como jugador”.

¿Qué piensa de este tiempo en Patriotas?

"Fue una bendición. Yo quiero seguir haciendo mi trabajo con Patriotas, seguir consolidándome con el equipo. El objetivo es clasificarnos a las finales y seguir sumando puntos para seguir estando arriba de la tabla. Ojalá podamos jugar las finales con Patriotas y esperar qué pasa en el futuro”.

¿Cómo fue compartir camerino con grandes figuras de nuestro país, ya que estuvo con Selección antes de Copa América 2019?

“Son momentos muy especiales, considero que nadie tiene ese privilegio, tuve la oportunidad compartir algunos días con Yerry Mina, con Cuadrado y con Barrios. Poder estar con esas figuras y a entrenar, le ayuda a uno a medir el nivel y a recibir consejos de jugadores que han pasado por muchos equipos y que tienen una experiencia muy grande”.

Es inevitable preguntarle por el hecho de estar junto a David Ospina...

“David es un arquero internacional. Es uno de los referentes, un arquero que desde joven salió del país y fue al extranjero siendo figura. A él hay que aprenderle mucho para poder crecer y alcanzar el nivel que tiene. Es una oportunidad para seguir madurando en la posición”.