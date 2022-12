Edison ‘El Guigo’ Mafla: “Cali puede ganar cinco a cero, pero si no juega bien, la hinchada le va a exigir”

El exfutbolista, que vistió la camiseta verde en la década de los 90, habló este martes con GolCaracol.com sobre lo exigente que es la afición del equipo vallecaucano.

Lucas Pusineri, técnico del Cali, discutió el pasado sábado con algunos hinchas del cuadro ‘azucarero’ porque le exigían que hiciera cambios en el juego frente a La Equidad, que terminó 2-0 a favor de los verdes.

“Tratemos de disfrutar el equipo, no se trata de hacer cambios por hacer, es el momento de disfrutar, íbamos ganando y los hinchas estaban pidiendo cambios”, dijo Pusineri en la rueda de prensa posterior al encuentro.

“Siempre me pregunto dónde puede estar la felicidad del hincha. Quiero meterme en el corazón de los hinchas del Cali. Cuatro o cinco que me insulten, no van a opacar el aliento de la mayoría de personas”, agregó el argentino.

Apropósito de la discusión de Pusineri con la hinchada, GolCaracol.com habló este martes con el exfutbolista Edison ‘El Guigo’ Mafla, campeón con los verdes del torneo colombiano en la temporada 1995/96, quien habló de lo exigente que es la afición 'azucarera'.

“Lo digo por experiencia, la hinchada del Cali siempre apoya, en las buenas y en las malas, pero es exigente porque el club tiene una historia muy grande, muchos títulos, muchas finales de Copa Libertadores. Puede que ganen cinco a cero, pero si no juega bien, le van a exigir”, aseguró Mafla, que jugó en el equipo vallecaucano entre 1991 y 1997, y después tuvo un corto paso, en 1999.

Sin embargo, ‘El Guigo’ consideró que los hinchas han sido injustos con Lucas Pusineri, pues el equipo ha conseguido buenos resultados y es el líder de la Liga Águila-II, con 10 puntos.

“Los resultados lo tienen como puntero y uno como un hincha siempre quiere que el equipo esté en los primeros lugares y brinde buen fútbol. En este momento hay que dejarlo tranquilo, que siga trabajando”, afirmó.

“Lo importante es que el equipo tenga tranquilidad y que la gente lo siga apoyando porque, hasta el momento, las cosas le han salido bien. Tal vez el hincha está preocupado porque no trajo muchos refuerzos como hicieron otros equipos”, concluyó el exfutbolista, que ahora se dedica a entrenar niños, en Cali.

Deportivo Cali jugará la próxima fecha en condición de visitante frente al Unión Magdalena, en la fecha 5 de la Liga Águila.