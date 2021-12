Edison Mafla: “Cali es favorito, pero Tolima es difícil, y tendrán que sacar la jerarquía en Ibagué”

Ya no hay más espera, no habrá más partidos, este miércoles sí o sí tendremos campeón de la liga colombiana 2021-II y eso lo saben el Deportivo Cali y Tolima, quienes son los que están luchando por el título.

Edison ‘Guigo’ Mafla, quien fue campeón con el cuadro ‘azucarero’, en el campeonato de 1996/96, habló con GolCaracol.com para dar sus conceptos de lo que será el enfrentamiento de vuelta.

Además, el otrora delantero recordó su etapa como jugador del Cali y contó cómo se deben encarar estos partidos de finales.

¿Cómo ve a este Deportivo Cali para el partido de vuelta?

“Cali tenía que haber marcado la diferencia, pero al frente tiene un rival muy duro como es el Tolima, un equipo que ha tenido regularidad durante todo el campeonato, esperemos este miércoles que el Cali pueda ratificar lo que ha hecho y conseguir la estrella número 10”.

¿Dónde estará la clave del triunfo?

“En el Cali, que tenga a tranquilidad, que no se desespere porque va a estar de visitante, el público no juega pero para el Tolima sí, cuando uno tiene su público y lo alienta, pues es doble motivación. El Tolima es un equipo que no se desespera y en cualquier momento te puede marcar gol”.

¿Cali es el favorito?

“Por tradición, por todo, el Cali es favorito, aunque en cancha son once contra once, de local no se sacó ventaja pero entonces tienen que sacar la jerarquía en Ibagué”.

¿Cómo tiene que manejar el Cali las ausencias que tendrá el Tolima?

“Son jugadores importantes, pero el Cali no debe pensar en eso, porque los que entran siempre lo hacen igual o mejor, en Tolima no se nota eso”.

¿Cómo ve a Teófilo Gutiérrez y Harold Preciado?

“Lo veo bien, sobre todo a Teófilo, que le dio otra idea de juego al Cali, con mucha claridad, los jóvenes se han rodeado de jugadores de experiencia como ellos y se han dejado guiar, y por eso llegaron a la final”.

¿Cómo se encaran estas finales?

“Por mucho que uno tuviera un buen año, hay que tener mucha concentración, es el último partido del año, entonces mucha concentración, porque al frente tiene un rival durísimo”.

¿Qué recuerdos tiene de cuando fue campeón con el Cali?

“Se me vienen muchas cosas a la mente, estadio lleno, euforia, expectativa, fue a las 11 de la mañana, y fue particular donde se aprovechó y dimos una alegría inmensa. Fue un gran grupo y por eso se consiguió, no habían figuras, todos éramos del mismo costal”.