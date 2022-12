“Eduard era un líder, trabajador incanzable y tenía buena proyección”: Omar Duarte

El delantero del Atlético Huila habló con GolCaracol.com sobre el fallecido defensor central, con quien compartió desde el 2015, cuando ambos llegaron al equipo Sub20.

El pasado domingo Eduard Gutiérrez, de 21 años, falleció tras un accidente de tránsito mientras viajaba rumbo a Garzón, Huila, para visitar a sus padres. El defensor central se había ganado un puesto titular e iba a terminar el torneo como inicialista, tras la lesión de Jhon Lozano.

Este lunes, GolCaracol.com contactó a Omar Duarte, delantero del Atlético Huila, quien compartió con Gutiérrez desde el 2015, cuando ambos llegaron al club opita para jugar en el equipo Sub-20.

“Eduard era muy responsable, daba muy buenos consejos, fue un líder y siempre apoyaba a los jugadores que de pronto pasaban por un mal momento. De lo que sé, también era un buen hijo y viajaba para visitar a su familia”, dijo Duarte, con la voz entrecortada por el dolor tras la pérdida de su compañero.

Gutiérrez se caracterizó por su entrega en todos los entrenamientos y partidos con el Atlético Huila, equipo con el que ya había disputado cuatro partidos en la presente Liga Águila: contra Deportes Tolima, Jaguares, América de Cali y Envigado.

“Él duró casi un año lesionado, no era titular, pero siempre daba lo mejor de sí en los entrenamientos, quería ser primero y cuando uno llegaba a entrenar, él ya estaba trabajando solo en el gimnasio”, añadió Duarte, al referirse a su compañero de viajes y concentraciones con el Huila.

Omar Duarte cuenta con tres goles en ocho partidos jugados en la actual temporada, pero nunca olvidará un regaño por parte de Gutiérrez que le cambió la forma de pensar.

“Cuando estábamos en la Sub-20, a mí no me gustaba trabajar en el gimnasio porque creía que iba a volver lento, entonces él se dio cuenta y me preguntó si yo pensaba ser profesional y dónde me gustaría jugar. Cuando le respondí que mi sueño es la Premier League, simplemente me dijo que si pensaba que de esa forma me iba alcanzar para llegar a Inglaterra. Fue un regaño que me cambió”, reveló Duarte sobre Eduard Gutiérrez, jugador de 21 años que perdió la vida en un accidente de tránsito.