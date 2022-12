Eduardo Lara y la lesión de César Carrillo: “No vi la jugada, pero fue lamentable verlo salir así”

El entrenador de Envigado se refirió a la lamentable acción en la que el mediocampista de Millonarios terminó lesionado tras un duro golpe de Wilfrido de La Rosa.

Millonarios inició la Liga Águila-I 2019 con pie derecho venciendo 1-0 a Envigado pero la alegría no fue completa. A las dudas que dejó en su juego, se le sumaron las lesiones de César Carrillo y Roberto Ovelar.

El delantero paraguayo debió dejar el terreno de juego en el primer tiempo luego de sufrir una molestia muscular, mientras que el mediocampista se vio obligado a dejar a su equipo con uno menos (Millonarios ya había hecho los tres cambios) tras recibir una dura patada de Wilfrido de La Rosa.

“César Carrillo sufrió esguince de segundo grado en el tobillo derecho. Se realizarán exámenes de diagnóstico para descartar una lesión adicional y determinar incapacidad”, anunció el equipo azul horas después.

Por esto, GolCaracol.com buscó al entrenador de Envigado Eduardo Lara, para conocer su impresión del compromiso y todas las repercusiones que dejó el partido.

¿Salió conforme con la actitud que mostró Envigado?

“El primer tiempo respetamos demasiado a Millonarios, en el segundo hicimos las cosas bien; pusimos el balón en el piso y logramos llegar en varias oportunidades, pero en el fútbol mandan los goles y fue Millonarios el que convirtió en la oportunidad que tuvo”.

Y ustedes no concretaron que tuvieron…

“Desafortunadamente nosotros nos encontramos en frente con un gran portero como Wuilker Farínez, quien ya ha demostrado todo su potencial y seguro tendrá muchas más actuaciones destacadas con Millonarios”.

¿Qué opinión le merece la jugada en la que salió lesionado Carrillo?

“No tuve la oportunidad de verla porque me había dado vuelta hacía el banco ya que quería hacer una variante. Cuando me volteé ya el jugador estaba en el piso, por eso no pudo dar una opinión al respecto. Lastimosamente salió y fue lamentable verlo salir de esa manera de la cancha”.

¿Habló con alguien de Millonarios luego de esto?

“Hablé con Pinto y Freddy Rincón. Los felicité por el triunfo y por su llegada a Millonarios. Hablamos de esa jugada y pues concluimos que son de las cosas desafortunadas que pueden pasar en un partido”.