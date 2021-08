Eduardo Méndez: "Acá lo que siempre prima es Santa Fe, hay que tomar medidas para salir adelante"

Una de las noticias que dejó la sexta fecha de la Liga del fútbol colombiano tuvo que ver con la salida de Harold Rivera de la dirección técnica de Santa Fe, luego del empate 1-1 con Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Y para hablar del tema coyuntural que viven los 'cardenales', hace pocos minutos habló Eduardo Méndez, presidente del equipo bogotano, quien comentó que "todo se da con Harold porque los resultados no se dieron últimamente. Por mí hubiera querido que siguiera, mínimo este año, porque creo en los procesos".

"Había un ambiente tenso, el entorno no era el mejor. Así lo mejor era que Harold diera un paso al costado", agregó el máximo dirigente del cuadro santafereño.

Méndez abordó otros temas relacionados con la no renovación del contrato del volante Daniel Giraldo, la llegada de Grigori Méndez y Francisco Delgado al banquillo del equipo profesional, la situación financiera de la institución y otros temas más.

*Daniel Giraldo

"Yo hablé con el señor Daniel Giraldo, lo llame a negociar, él no quiso ampliar el contrato, le dijeron algunos jugadores (de la misma nómina del equipo) que había posibilidades de llegar a otros equipos. Pidió un dinero muy importante para Santa Fe para ampliar el contrato, (otros jugadores) le dijeron que tenía posibilidades en el exterior, hecho que al final no se dio".

*Ambiente de Santa Fe hoy

"Yo hoy en día digamos que con los jugadores que están, estando al pie del equipo, el ambiente no lo noto como dicen algunos, que hay problemas internos, que no le querían marchar a Harold (Rivera). La celebración del equipo en el gol contra Pereira, vi una celebración con todo. Por el contrario, sino hubiese sido empate, sino el gol del triunfo, todos los jugadores se hubieran ido a abrazar a Harold".

*El cuerpo técnico nuevo

"Grigori Méndez es un patrimonio del equipo, lleva ocho años vinculado a la institución, lleva ocho años acá (divisiones menores). Pacho Delgado lleva cinco. Creemos en ellos, esto fue tan rápido que van a tener la oportunidad, son gente de la casa, hay que creerles. Ahora he recibido 200 hojas de vida, acá no hay que descartar nada, lo que prima es Santa Fe, veremos lo que es mejor para el club. Es minuto a minuto".

*La hinchada y el club

"Siempre haré respetar la institucionalidad, las medidas que se toman son para salir adelante, a los hinchas, a los jugadores que nos dieron alegrías, satisfacciones, que nos dieron títulos hay que admirarlos y quererlos, pero los tiempos se cumplen. ¿Cómo no voy a admirar a Ómar, que se entregó por Santa Fe,?. Muchos dicen que no le hice la despedida a Ómar Pérez, pero a él se la hicieron en otra forma".

*Santa Fe, presente y futuro

"Acá nadie se cierra a una venta, no a un particular, no a una persona; porque Santa Fe debe pasar en manos de una empresa. Deben tener claro que nadie va a sacrificar la institución, ni estoy para acabar la institución. Hace 15 años llegué a Santa Fe y estaba debiendo 21 mil millones de pesos, la saque adelante y cuando tuve que retirarme se estaban debiendo 1.000 millones de pesos. Ahora cuando llegué se estaban debiendo 25 mil millones mal contados, eso nos hizo ir a la ley de reorganización, con un agravante que fue que llegó la pandemia. Eso nos ha limitado. Afortunadamente hemos cumplido nuestras obligaciones, con los compromisos adquiridos. Quiero ser claro con que no llegamos a sonsacar la plata, por el contrario se han conseguido 6 o 7 mil millones de pesos".