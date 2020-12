Eduardo Méndez analiza a los jueces: “Tenemos el coronavirus arbitral y no hay vacuna”

Sin duda en las recientes fechas de la Liga colombiana , el pan de cada día han sido las polémicas con los árbitros que imparten justicia en los partidos. Desde las huestes del club rojo capitalino hay inconformidad.

Este domingo, en charla para ‘Blu Radio ’, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe se refirió a los fallos de los jueces que han afectado, según él, al equipo de hombres y mujeres.

Precisamente, la institución ‘cardenal’ tiene a su escuadra femenina en la final de la Liga y su elenco masculino en semifinales, claro está que, en el partido de ida, contra La Equidad (1-1), hubo decisiones arbitrales que incomodaron al directivo.

* Situación arbitral del fútbol colombiano

“Creo que estamos en una cuarentena arbitral, el coronavirus a Santa Fe lo está afectando porque a partir del partido de la Liga femenina, eso nos ha afectado y tenemos el coronavirus arbitral”.

* ¿Existirá queja formal?

“No es necesario quejarse, pero ya estamos acostumbrados. El año pasado en una semifinal con el América nos acostumbramos a que este virus nos afecte. Qué sacamos con tantas quejas y reclamos si no hay vacuna para que a Santa Fe no lo afecten”.

* ¿Qué se dice interiormente en Santa Fe?

“Mientras que no aparezca la vacuna, tenemos que ponerle el pecho a esto que está pasando; por eso le he dicho al técnico que se prepare, que esta semana va a ser crucial. Yo no voy a hacer reclamos. Es un virus arbitral que nos está dando muy duro a nosotros”.

* Femenino o masculino, ¿Cuál se ha visto más afectado?

“En ambos equipos. Esto duele. Esto le da a uno tristeza, el ver que el trabajo de un año se vea afectado por eso, duele. No hay nada que hacer, yo qué saco con ir poner una queja si no va a ser tenida en cuenta. Le dicho al técnico que ni se queje, que hay que afrontar esto de una manera profesional”.