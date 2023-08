Eduardo Méndez contó cómo intentaron estafar a Santa Fe en el caso Jersson González

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló este viernes en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' sobre el tema de Jersson González, una de las gran figuras del 'cardenal'. Y es que en las últimas horas se habló de una posible transferencia del futbolista al Estrasburgo, de Francia. Pero según lo indicó el club bogotano en un comunicado oficial, todo era maquinado por "personas inescrupulosas".

"Como es que dice el dicho, casi nos toca decirle: "'Echeverry' nos tumbaron", dijo de entrada Méndez al equipo periodístico sobre el suceso que ha acaparado espacios en la prensa este viernes.

Y continuó el máximo dirigente de Santa Fe explicando la situación: "Gracias a la rapidez y la agilidad con la que obramos, pudimos detectar que no era cierto, que quieren usar alguna modalidad para después utilizarnos y usar los documentos que uno tiene que firmar para negociar un jugador".

Méndez también agregó que "lo que sucedió fue que al representante del jugador lo contactaron, y le ofrecieron un contrato, una opción de compra y usted sabe que el dinero mueve todo. Entonces, él habla con el jugador, les interesa la opción, me buscan y me dicen que por favor les facilite, que es una opción buena, por lo tanto, yo digamos acepto que negociemos con la rapidez que no se debe hacer, pero mientras estábamos negociando, estábamos averiguando algunas cositas cuando nos dimos cuenta de todo".

Otras declaraciones de Méndez:

*La actualidad del equipo

"Uno no puede estar contento en la parte competitiva, creo que todos los equipos sufrimos de lo mismo, lo importante es tener resultado porque al final de año suman son los puntos porque queremos llegar a una copa internacional; todo esto es con trabajo y con un poquito de suerte".

*La recuperación de Hugo Rodallega:

"Sí, Rodallega empezó el tratamiento, sé que le están aplicando células madres para recuperarlo, más pronto de lo que la gente cree".

¿Quién es Jersson González?

"Es un futbolista bogotano que milita en Independiente Santa Fe y que en el último tiempo ha sido uno de los futbolistas destacados del 'león'. Nació el 9 de septiembre de 2001, juega de delantero e hizo las divisiones inferiores en el club rojo de la capital de la República.