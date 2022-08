Eduardo Méndez: "En Santa Fe hoy no tenemos deudas vigentes actuales, en todo estamos cumpliendo"

Santa Fe es uno de los equipos representativos del fútbol colombiano y en el día a día existen deseos de figurar en la Liga bajo el mando del técnico uruguayo Alfredo Arias y a la par, en lo administrativo se viene trabajando de parte de la directiva con el fin de salir avantes ante una complicada situación financiera.

Para hablar de esos temas, hace pocos minutos Eduardo Méndez, presidente del cuadro 'cardenal', atendió una conversación con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

¿Tuvo cerca de traer a Daniel Torres al club?

"Soy claro en eso. Daniel Torres se ofreció hace un mes aproximadamente, pero el técnico Alfredo Arias nos dijo que no encajaba en su sistema. Después ya Daniel se fue a Medellín".

¿Cómo va la situación de Santa Fe?

"Vamos saliendo. Hoy no tenemos deudas vigentes actuales, todo se ha venido cumpliendo, se han hecho los abonos a la DIAN. Cumpliendo con las obligaciones a las que nos comprometimos, la nómina se encuentra al día a la fecha, no nos hemos atrasado un mes. Acá estamos trabajando día a día para mantener y sacar adelante a Santa Fe".

Luis Fernando Mena, presidente del Cali, dijo que su club no estaba peor que Santa Fe en cuanto a su situación institucional. ¿Qué opina de eso?

"Yo lo llamé, él pagó la novatada, pues yo no sé cuál es el aspecto económico del Cali, ni nunca él me preguntó sobre algo de Santa Fe. (El Presidente del Cali) me pidió excusas, excusas aceptadas. Todo subsanado. Tiene un duro trabajo para sacar allá la institución adelante, como yo hago acá".

¿Cómo va el tema de la salida de Fernando Jaramillo, de la Dimayor?

"Hay unos equipos que están o que estamos inconformes con la labor del doctor Jaramillo. Él tiene conocimiento de eso, hoy contamos con alrededor 17 o 18 equipos que piensan que lo mejor sería un cambio. Lo visité antier, le comenté la situación, cara a cara le dije las inconformidades mías, no las de los demás clubes".