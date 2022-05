Eduardo Méndez, entre la opción de Alfredo Arias como nuevo DT y su excusa a la afición de Santa Fe

Después de haber tenido una reunión con el grupo de jugadores del plantel profesional de Santa Fe, el presidente del club Eduardo Méndez atendió una entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en la que se refirió a las gestiones que vienen haciendo los directivos en la búsqueda de un nuevo entrenador y de otros tema de interés con respecto a los 'cardenales', que no lograron la clasificación al grupo de los ocho mejores del fútbol colombiano en la Liga Betplay del fútbol colombiano.

Acá los apartes más importantes de las declaraciones de Eduardo Méndez:

Publicidad

*El interés por Alfredo Arias

"Yo hablé con el profesor Alfredo Arias, no sabemos cómo se filtró el tema; hemos venido hablando y ahora se viene otro tiempo de charlar con él. Aún no hemos cerrado, seguimos trabajando en la posibilidad. Sigue siendo una opción".

*El presente de Méndez y Santa Fe

"Yo no puedo hablar de plata porque es malo quejarse, lo cierto del caso es que el único responsable de todo acá en Santa Fe es el Presidente. Hoy tuve una reunión con todos los jugadores, no permití que ellos hablaran. El presidente es el culpable, las redes sociales piden la cabeza del presidente. El único responsable de todo soy yo, de igual forma de los recursos para pagarles a los jugadores, yo les he respondido".

*Los jugadores de Santa Fe

"Empezamos la Liga de décimos y terminamos de décimos, eso es lo que tenemos. A los jugadores se les ha pagado, se les ha cumplido, hay cosas de temas internos de los que prefiero no hablar. Le digo a la afición que el responsable es el presidente de la institución. Y a la afición le pido disculpas. Es claro que nuestra nómina no se puede comparar con la de Nacional o Junior".

Más sobre el plantel de jugadores

"Yo les dije a los jugadores que tonto no soy, mucho menos bobo. La profesión mía me ha enseñado a ser medianamente inteligente. Y así lo que no me gustó es que en un partido en el que la obligación era ganar, había entregarse, estoy al día en el pago y no entiendo para qué calentaban, si se iban a parar tres minutos para hacer sus protestas".