Eduardo Méndez: "Esperemos llegar a un feliz arreglo con el señor Camps"

El nuevo presidente de Santa Fe se mostró disgustado este domingo con el entrenador argentino, que no dio la cara tras la estrepitosa caída 4-0 frente al Tolima.

"Estoy acá porque el técnico no quiso venir a dar la cara". Esas fueron las primeras palabras de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, al referirse a la ausencia de Patricio Camps en la sala de prensa del estadio Murillo Toro, tras la penosa caída 4-0 frente a Tolima, en la cuarta fecha de la Liga Águila II 2019.

"Vamos a ver si se puede negociar el contrato, ver quién puede venir estos cinco meses y ya en enero para comenzar a trabajar", agregó Méndez, quien asumió el viernes pasado sus funciones en sustitución de Juan Andrés Carreño.

El máximo dirigente actual de los rojos de Bogotá aprovechó para mandarle un mensaje a los hinchas, que se encuentran nerviosos por la pésima campaña.

"A los hinchas qué les puedo decir...Pedirles perdón por esa pena, esto duele, siempre lo he dicho, acá se tomarán las medidas necesarias para corregir", agregó Méndez.

El contacto con la prensa del dirigente terminó con unas palabras directas y sinceras.

"No voy a criticar a nadie. Al no salir a la rueda de prensa, el técnico Camps me dio mucho que pensar, eso fue algo que me disgusto mucho", finalizó.

