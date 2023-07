Eduardo Méndez: "Hubert Bodhert está tranquilo con los refuerzos que han llegado a Santa Fe"

Uno de los equipos que ha sumado un buen número de refuerzos a su nómina es Santa Fe, que además también estrena a Hubert Bodhert como entrenador, de cara a la Liga II del fútbol profesional colombiano, que comenzará este fin de semana.

Y con ese panorama, el presidente Eduardo Méndez atendió varios de los interrogantes planteados en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', para hacer claridad con respecto a temas pendientes e incluso a especulaciones con respecto a contrataciones para los 'cardenales'.

"Hemos tratado de darle el movimiento y el gusto al 'profe' de lo que él ha querido hacer y para que el equipo juegue a lo que él quiere", inició indicando el máximo dirigente de Santa Fe, que debutará solamente hasta el miércoles 19 de julio contra Jaguares, en El Campín.

Otras declaraciones de Eduardo Méndez

*La contratación de Emerson Batalla

"Hablamos con Talleres de Córdoba y hasta ahora tenemos un acuerdo, falta firmarlo, pero ya está el jugador camino a Bogotá a presentarse".

*Otras incorporaciones para el club 'cardenal'

"Yo creo que llegaron los que él técnico pidió, y ya hay una posibilidad, se autorizó con La Equidad que tuviéramos la posibilidad de contar con Kevin Londoño. Tenemos conversaciones, hoy en la mañana nos reunimos y con los delegados de Talleres de Córdoba y esperemos que se cierre el acuerdo hoy en la tarde".

*La posibilidad de Daniel Ruiz, exMillonarios

"No, nunca hemos tocado el tema, a mí no me lo han puesto sobre la mesa: totalmente descartado el jugador. Él 'profe' nunca me ha hablado de él".

*Posiciones a reforzar

"Estamos buscando un central y tenemos algunas conversaciones adelantadas por uno de ellos y en lo posible buscar un centro-delantero que acompañe a Hugo Rodallega".

*Danilo Asprilla, descartado...

"En Israel no lo quieren soltar y por eso optamos con Batalla, por eso se confirmó lo de él".

*Cómo se mueve el mercado en Santa Fe, los que se han ido

"Al Huila, va Wilfrido de la Rosa y del Pereira llega Yilmar Velásquez. El futuro de Morelo (Wilson) está en Águilas".

*Los refuerzos que han llegado al club

"Son jugadores que vienen trabajando bien en sus equipos, que los conoce el 'profe' Bodhert, el 'profe' estaba tranquilo con lo que le había llegado".

*Alguna posibilidad de vender el equipo

"No conozco la primera opción de vender a Santa Fe, si llega alguna propuesta se analizará y después tomaremos determinaciones con los socios".

Altas de Santa Fe para la Liga Betplay II-2023

Los siguientes son los jugadores que ha contratado Santa Fe hasta la fecha, pensando en el segundo semestre del fútbol colombiano. Anthony Silva, Mateo Garavito, Yilmar Velásquez, Rubén Manjarrés, John Meléndez, Enrique Serje y Ever Valencia.