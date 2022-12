Eduardo Méndez insiste: "Recibí información donde se ponía en duda el comportamiento arbitral"

El presidente de Santa Fe se refirió este viernes a la actuación de la terna que lideró Gustavo Murillo, el jueves, en la derrota por 2-0 frente a América, en donde anuló un gol a su equipo y concedió otro que marcó Michael Rangel, en supuesto fuera de lugar.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, insistió este viernes que recibió información previa en la que se ponía en duda el comportamiento arbitral, de cara al partido frente al América, definitivo para conocer el clasificado a la final del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Águila-II 2019.

Publicidad

Al final, el duelo en el Pascual Guerrero terminó 2-0 a favor de los locales y en medio de una gran polémica arbitral por el desempeño de Gustavo Murillo y sus asistentes.

En las últimas horas y en diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el presidente del cuadro 'cardenal' se refirió al caso Murillo y a otros, como la reforma de estatutos y la deuda que mantiene el club bogotano.

“No estaba enojado, lo primero que hice fue salir al terreno, calmar los ánimos, llamar a los jugadores al orden, estaban desconcentrados porque consideraron que el árbitro los había perjudicado", declaró Méndez.

Duván Vergara: "América debe arreglar con Rosario Central, pero ahora solo pienso en la final"

Publicidad

Acá otros apartes de su entrevista:

Encuentro frente a América:

Publicidad

“Recibí alguna información donde se ponía en duda el comportamiento arbitral en determinado momento, razón por la cual lo manifesté al aire, me hicieron el reclamo que yo estaba menospreciando el triunfo del América, la comisión me llamará y allá hablaré de los temas que sean de interés para mí. Uno no puede hacer acusaciones cuando no hay pruebas, yo haré comentarios de lo que me llegó, pero creo que no es el conducto para hablar”.

La Asamblea:

“Yo no fui a la asamblea porque considero que lo que se está planteando en la reforma de estatutos no me gusta y no estoy de acuerdo. Yo soy de los que considero que estas reformas hay que revisarlas punto por punto”.

Necesidades:

Publicidad

“No entiendo porque se habla de tratar el tema de la televisión internacional, siempre he sido apático en que esa plata nos llegue, porque si algún equipo la necesita hoy más que nunca es Santa Fe”.

Deudas:

Publicidad

“Hoy me mata una deuda que tengo que pagarle a la DIAN, tenía alguna aspiración que llegáramos a una final, y ahí hubiéramos tenido un poquito de oxigeno para afrontarla. Ahora hay que pensar en firmar contrato con el técnico”.