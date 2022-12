Eduardo Méndez: “José Augusto Cadena no habló de cancelación de contratos, es mentira”

El presidente de Santa Fe se refirió , además, a la suspensión de la liga colombiana, debido a la pandemia del coronavirus. Estas fueron las declaraciones de Méndez para 'Blog Deportivo', de 'blu Radio'.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, le dijo este viernes a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que la propuesta de su par del Cúcuta, José Augusto Cadena, es mentira. Además, habló de otros que se tocaron durante la asamblea de la Dimayor.

* La idea de Cadena

“Es mentira. Nosotros en la reunión de hoy tocamos diferentes temas y diferentes presidentes tomamos posturas. Se dijo en su momento que habría que consultar al Ministerio del Trabajo que, si se podía hacer la cancelación de honorarios, pero no se habló de cancelación de contratos; antes se dijo que se ampliaran algo más de tiempo. Él tuvo los mismos tiempos para hablar, así como el resto de presidentes”.

* Es viable la idea de Cadena

“Se miró y se planteó, cuando hay problemas y cuando uno ve posibles problemas también debe estudiar la posibilidad para que ese problema no subsista. Nosotros si nos demoramos dos meses en el pago, entonces nos quitan el reconocimiento deportivo, entonces estamos en desventaja con las demás empresas del fútbol colombiano”.

* Suspensión de la Liga

“La pandemia es un virus que ataca a todo el mundo. A muchos presidentes que también están pensando en el trabajo de otros. Será que jugar a puerta cerrada evita el contacto con otros, pues no, entonces eso no eso no así, es un problema mundial y hay que obedecer a las medidas que toman la Organiación Mundial de la Salud y el gobierno nacional”.