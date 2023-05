Eduardo Méndez: "Me han ofrecido varios técnicos colombianos, pero vamos a analizarlos"

Este jueves Independiente Santa Fe tomó una decisión radical tras caer en condición de local 0-2 frente a Atlético Nacional, en lo que era un partido clave para el conjunto 'cardenal' que busca meterse al grupo de los ocho, a falta de dos jornadas para que culmine el 'todos contra todos'. Así las cosas, luego de la decisión tomada, Eduardo Méndez, mandatario del 'expreso rojo' de la capital, habló con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', sobre la medida tomada.

"Si hubiera sido por presión de la hinchada la hubiéramos tenido que haber tomado desde hace mucho tiempo porque a mí me miraban desde hace rato al palco y me maltrataban. La decisión se toma por muchos factores, hoy los resultados no se dieron, venimos de tres partidos seguidos perdiendo y creo que dos de esos se jugaron en muy buena forma, pero desafortunadamente los resultados no se dieron, y los resultados son los que manejan el mundo del fútbol", comentó el presidente del club.

Y agregó Eduardo Méndez, "a quien le pedimos el favor hoy (viernes) en la madrugada, fue a Gerardo Bedoya, él nos aceptó, nos va a colaborar en estos dos partidos que hay, mientras tanto miraremos qué técnico podemos conseguir para que nos siga acompañando".

En otra de sus intervenciones habló de las opciones que se tienen para asumir el cargo del entrenador de Santa Fe, "hay muchos técnicos colombianos desempleados y me han ofrecido muchos, pero vamos a analizar la cantidad de hojas de vida y trataremos de tomar la mejor decisión. Esta decisión se tiene que mirar de acuerdo a un proyecto que se venga".

Aquí más declaraciones de Eduardo Méndez:

*Su forma de actuar como dirigente

"Yo ando protegido con Dios, uno lo único que puede pedirle y manifestarle a la hinchada es que uno hace y trata de hacer las cosas lo mejor posible. Nadie actúa para hacer mal y más a una institución a la que uno desde que nació le tiene cariño y ha vivido por ella. Como hincha también sufrí, pero nunca fui agresivo, no fui violento, no traté mal a la gente. Hay unos que no creen que uno esté sufriendo por una causa de estas, nadie se mete a su equipo porque quiera sufrir".

*El profesionalismo del plantel de Santa Fe

"Los jugadores están desde el ámbito profesional, ellos son profesionales y no me he jactado que tengo un grupo profesional, respetuoso, sin indisciplina, y ahora tomaron la decisión sanamente. Hoy están comprometidos, fueron a trabajar, hoy concentraron y van a sacrificar del tiempo con su familia, pero saben que tienen responsabilidad con la institución y su profesión".

*Su primera etapa como presidente de Santa Fe

"Lo más importante de todo es que la conciencia de uno esté tranquila y que uno siempre va a buscar lo mejor para la institución. Hace muchos años, porque algunos socios ni lo recuerdan, el equipo estaba en unas circunstancias muy parecidas a las actuales. Hace poco terminé de hablar con Aldo Leao Ramírez, un jugador que fue parte de esa historia, donde le recordé y él me aclaró que en aquella oportunidad había demasiados problemas. Ninguno de los jugadores que han pasado pueden decir que soy irresponsable, desafortunadamente en el primer mandato no pude dejar el edificio, limpié el lote, pero no pude construir las bases para dejar un edificio sólido. En esta oportunidad estoy intentando construir, hacer las bases y reforzarlas, para que la alegría no sea para 2 o 3 años, sino para muchos años".

*Actualidad de José Enamorado

"Con el jugador Enamorado ya llegué a un acuerdo con los directivos del Real Cartagena y esperamos que el jugador acepté las condiciones y continúe con nosotros. Creemos que esta es la plaza ideal para que él se siga mostrando, fortaleciendo y más adelante, en unos seis meses piense en estar por fuera del país".