Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe: "No hay intención de echar a Harold Rivera"

Una de las noticias que ha rondado en las últimas horas de este viernes 5 de mayo ha dirago en torno a Harold Rivera. De acuerdo con alguna información que surgió, su continuidad como técnico de Independiente Santa Fe estaba en duda y, de hecho, se llegó a afirmar que su salida ya era oficial. Sin embargo, todo resultó ser falso y esto quedó aclarado en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Infortunadamente, ha estado rondando una noticia falsa en redes sociales y algunos colegas han caído. Todos podemos ser engañados, en cualquier momento, y, por eso, es mejor esperar, tener rigor y aguardar a que se confirme, antes de sacarla al aire. La noticia que circula es que supuestamente Harold River fue despedido de Independiente Santa Fe"

"Normalmente, a los entrenadores no los despiden, sino que al acuerdo es que se vaya tranquilo y firman de mutuo acuerdo, pero es difícil que destituyan de buenas a primeras a un técnico. En el momento, el cuadro 'cardenal' está regresando de Lima y todo resultó ser una falsa noticia o 'fake news' que tomó alguna fuerza a través de las redes sociales"

"En la mañana me vi con Rivera, no me dijo que se iba, ni tampoco hay la intención de echarlo, disculpe, pero estoy en reunión", dijo Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, en un cruce de mensajes con Javier Hernández Bonnet, nuestro director general. Dicha información fue entregada en medio del programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

