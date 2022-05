Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe: "La demanda de Jaguares no tiene lógica, no hay argumentos"

"No es demandar por demandar. El nerviosismo es por algunos otros que están preocupados porque decidan una demanda que no tiene lógica, no hay argumentos". Así comenzó Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe , una conversación con Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Esa fue la reacción del dirigente ante la reclamación de los puntos de parte de Jaguares, de la fecha 18, esgrimiendo que Agustín Julio no podía ejercer como técnico, al ser el delegado del tradicional equipo bogotano.

En la cancha de El Campín, los 'cardenales' superaron 4-0 a los felinos y de esa manera con 25 puntos aún conserva posibilidades de clasificación al grupo de los ocho.

Publicidad

El máximo dirigente de los santafereños agregó que "el argumento es que el técnico que se inscribió un no cumple con los requisitos, pero Grigori Méndez los reúne, por eso se inscribió. Cuando hay un DT afónico, ¿no puede dirigir nadie más', ¿nadie se puede acerca a la línea'. En la planilla deben estar los que deben estar".

Ante lo definitivo de las fechas que se vienen en la Liga I 2022 del fútbol colombiano, se tiene expectativa de conocer la decisión del Comité Disciplinario de la Dimayor. Sin embargo, Eduardo Méndez acotó que "me trasladaron cargos, pero voy a sustentar los argumentos. Mañana tengo unos procedimientos médicos, entonces espero que me fijen fecha y hora. Me da tristeza esos temas de demandas, además soy muy amigo del Presidente de Jaguares (Nelson Soto), pero no tenido la amabilidad de llamarme. ¿Qué tal yo quejándome de los árbitros o diciendo que me metieron la mano?".

Publicidad