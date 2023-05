En la rueda de prensa posterior a la derrota de Independiente Santa Fe por 0-2 contra Atlético Nacional, quien salió a declarar antes los medios de comunicación no fue Harold Rivera, sino Eduardo Méndez, presidente del conjunto ‘albirrojo’, quien no solo anunció la destitución del entrenador, sino que también dio buenas referencias de los jugadores a nivel disciplinario..

“En el fútbol se trabaja, creo que nadie deja de trabajar, los que no han trabajado tienen su sanción como pasó en otra institución, aquí no tengo ese problema, aquí tengo profesionales, no tengo quejas de un solo jugador, todos son disciplinados”, dijo Méndez, máximo dirigente de Santa Fe, enfatizando en lo importante de este aspecto dentro del grupo para revertir la situación en materia de resultados de aquí en adelante.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues Méndez también habló de la hinchada ‘cardenal’, a quien comparó con la de otros equipos: “He visto partidos por fuera del país que cuando hay crisis, la hinchada acompaña fervorosamente y le levanta la moral al técnico y jugadores. Acá pasa lo contrario, pero esto es fútbol”.

“Hay una tribuna enardecida que ya comienza a dar carga sobre el técnico y se empiezan a meter con el presidente y la directiva. Creo que no hay un presidente ni un jugador que busca malos resultados, siempre se piensa que se hace lo mejor, hay mucha presión”, sentenció el dirigente ‘albirojo’.

Sin entrenador definido todavía, tras la salida de Harold Rivera del banquillo en Santa Fe, los capitalinos tendrán que enfrentar dos duelos cruciales en sus aspiraciones de clasificar a las finales del fútbol colombiano frente a Atlético Huila y Once Caldas. La derrota contra Atlético Nacional en casa dejó ‘tambaleando’ a los ‘cardenales’, que todavía cuentan con posibilidades de clasificación, pero es una obligación sí o sí sumar de a tres en ambos compromisos.

Por ahora se supo en las últimas horas que Gerardo Bedoya quedó en el interinato y que estará en los dos partidos restantes, mientras que se da el nombramiento del sucesor de Rivera, que extraoficialmente se dice que será extranjero. Los dirigentes, en cabeza de Méndez, están haciendo los contactos y adelantando la tarea en ese aspecto.